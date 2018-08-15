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Да, Jacquemus только что сделал самую маленькую сумку еще меньше
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Да, Jacquemus только что сделал самую маленькую сумку еще меньше 

Peopletalk 59 минут назад
Фото: Peopletalk
Одна из визитных карточек последних коллекций Симона Порта Жакмюса — маленькая сумочка, которая покорила сердца Кендалл Дженнер (22) и Ким Кардашьян (37). Но в бета-версию этой малышки не влезет ничего, кроме твоего телефона. Теперь ее размер — 16 на 10 см. Зато у нее аж три цветовых решения — сумки поступят в продажу в голубом, черном и коричневом цветах. И последний этой осенью будет в тренде. Стоимость — $765 (около 51 тыс. р.).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/da-jacquemus-tolko-chto-sdelal-samuyu-malenkuyu-sumku-eshhe-menshe/
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