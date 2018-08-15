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Найден новый способ защиты от дождя
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Найден новый способ защиты от дождя 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
На сайте британского онлайн-ретейлера Blue Crate появился необычный аксессуар для защиты от дождя. Об этом сообщает Mirror.
Новая куртка-зонт напоминает широкий конусообразный воротник с капюшоном, который полностью закрывает голову и плечи. Водонепроницаемый материал и форма позволяют воде стекать по поверхности, защищая одежду.
По информации на сайте, еще одно преимущество вещи заключается в том, что в отличие от обычного зонта она оставляет обе руки свободными.
Куртка-зонт стоимостью 947 рублей доступна в розовом и синем цветах и в трех размерах на сайте Blue Crate.
В июне сообщалось, что женщина нашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье. Невеста рассказала, как можно использовать синюю сумку для покупок IKEA в туалете вместо помощи нескольких подруг. «Мой свадебный помощник обошелся в 0,8 евро, и я сделала его прямо за день до церемонии. Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки», — поделилась она.
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