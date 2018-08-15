Ещё
Что такое стиль лолита?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое стиль лолита? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Лолита — стиль и субкультура, очень популярные сегодня в Японии. За основу стиля взят образ героини книги Владимира Набокова «Лолита». Девушки-лолиты по всему миру подражают подросткам и куклам, часто заимствуя предметы стилей Викторианской эпохи и рококо. В Японии девушки отыгрывают невинную сторону героини Набокова без всякого намека на пошлость. Максимальная молодость и свежесть приветствуется в макияже: выбеленные лица, персиковый румянец, широко распахнутые глаза с длинными и загнутыми ресницами, глянцевые губы ягодных оттенков, беззаботная улыбка или же, напротив, слезы, стоящие в глазах. Чем больше рюшей, бантиков, стразов, чулочков, ободочков, панталончиков — тем лучше для лолит.
Невероятно популярны туфельки Мери Джейн, будто бы кукольные или детские платья, утрированно маленькие сумочки и зонтики. Все это становится рядом вишенок на торте для этих модных сладкоежек. Впрочем, часто эти беззаботные и нарочито милые лолиты выглядят настолько приторно, что вызывают шквал критики в свой адрес.
В Европе и Америке есть свои лолиты. Девушкам, отыгрывающим темную сторону персонажа Набокова, официально должно быть 18 лет, ведь тут в дело вступает сексуальная сторона героини: это девушка, осознающая свою привлекательность и делающая первые шаги на пути соблазнения. До 20 лет лолиты считаются тинейджерами и пользуются своим статусом, насколько им позволяет воспитание.
Создавая образы для фотосессий, посвященных новым коллекциям, стилисты часто используют приемы этого стиля. В первую очередь прически: косички, хвостики, кукольные локоны. В одежде это знаменитая юбка школьницы из ткани тартан, шорты, белые носки, гольфы и гольфины, чулки без кружев. Такие образы очень популярны и используются в каждом новом сезоне дизайнерами крупнейших мировых брендов, то и дело вызывая судебные разбирательства и жаркие споры. Многие знаменитости, чувствуя накал страстей вокруг этого стиля, делают не только удачные фотосессии, но порой и целую карьеру, не выходя из образа. Среди таких — Алсу, Бритни Спирс, Ванесса Паради, Милен Фармер.
Токийские лолиты
Алсу в гостях на «Вечернем Урганте»
Бритни Спирс в 2000-х  Лолиты из разных культур
YouTube предлагает налюбоваться лолитами:
Еще о секретах самых женственных образов:
Шесть поводов надеть длинное платье
Самые модные аксессуары лета-2018
Платья, обувь и украшения в 40 лет
Я Покупаю: последние новости
Какие модные тренды 2018 уже устарели и что придет им на смену в 2019? Шесть простых идей, как носить бомбер 9 вещей, которые нужно купить со скидкой прямо сейчас
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу6
Волочкову подняли на смех из-за неудачного снимка11
Шок-находки девушек, шпионивших за мужчинами9
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение