Что такое стиль лолита?

Лолита — стиль и субкультура, очень популярные сегодня в Японии. За основу стиля взят образ героини книги Владимира Набокова «Лолита». Девушки-лолиты по всему миру подражают подросткам и куклам, часто заимствуя предметы стилей Викторианской эпохи и рококо. В Японии девушки отыгрывают невинную сторону героини Набокова без всякого намека на пошлость. Максимальная молодость и свежесть приветствуется в макияже: выбеленные лица, персиковый румянец, широко распахнутые глаза с длинными и загнутыми ресницами, глянцевые губы ягодных оттенков, беззаботная улыбка или же, напротив, слезы, стоящие в глазах. Чем больше рюшей, бантиков, стразов, чулочков, ободочков, панталончиков — тем лучше для лолит.

Невероятно популярны туфельки Мери Джейн, будто бы кукольные или детские платья, утрированно маленькие сумочки и зонтики. Все это становится рядом вишенок на торте для этих модных сладкоежек. Впрочем, часто эти беззаботные и нарочито милые лолиты выглядят настолько приторно, что вызывают шквал критики в свой адрес.

В Европе и Америке есть свои лолиты. Девушкам, отыгрывающим темную сторону персонажа Набокова, официально должно быть 18 лет, ведь тут в дело вступает сексуальная сторона героини: это девушка, осознающая свою привлекательность и делающая первые шаги на пути соблазнения. До 20 лет лолиты считаются тинейджерами и пользуются своим статусом, насколько им позволяет воспитание.

Ванесса Паради, Милен Фармер. Создавая образы для фотосессий, посвященных новым коллекциям, стилисты часто используют приемы этого стиля. В первую очередь прически: косички, хвостики, кукольные локоны. В одежде это знаменитая юбка школьницы из ткани тартан, шорты, белые носки, гольфы и гольфины, чулки без кружев. Такие образы очень популярны и используются в каждом новом сезоне дизайнерами крупнейших мировых брендов, то и дело вызывая судебные разбирательства и жаркие споры. Многие знаменитости, чувствуя накал страстей вокруг этого стиля, делают не только удачные фотосессии, но порой и целую карьеру, не выходя из образа. Среди таких — Алсу, Бритни Спирс

Токийские лолиты

Алсу в гостях на «Вечернем Урганте»

Бритни Спирс в 2000-х Лолиты из разных культур

YouTube предлагает налюбоваться лолитами:

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