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Девушкам разрешили сделать бюстгальтер верхней одеждой
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Девушкам разрешили сделать бюстгальтер верхней одеждой 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты объяснили девушкам, как носить бюстгальтер в качестве верхней одежды. Об этом сообщает Metro.
В первую очередь, стоит сделать выбор в пользу балета — кружевного топа, который закрывает не только грудь, но и верхнюю часть живота. Сверху на него порекомендовали надеть куртку нараспашку.
Альтернативой может послужить комфортный спортивный топ, который предложили комбинировать с «мамиными» джинсами.
Бюстгальтер со сложными элементами посоветовали надевать под рубашку из тонкого материала, которая также должна быть расстегнута.
Комплект из базового бюстгальтера и высоких трусов можно надеть под костюм или макси-платье из полностью прозрачной ткани.
Еще один способ — носить полупрозрачный бюстгальтер поверх футболки или платья.
В августе модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Жозефин Скрайвер вычислила, как часто женщинам необходимо покупать новый бюстгальтер. По словам Скрайвер, работа в компании «открыла ей глаза» на то, как сильно со временем изменяется форма женской груди.
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