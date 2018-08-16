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В Уфе за неделю пропали две школьницы
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В Уфе за неделю пропали две школьницы 

ufa1.ru 2 часа назад
Двух девочек-подростков 15 и 13 лет разыскивают стражи порядка башкирской столицы. Школьницы проживали в соседних районах и пропали с разницей в неделю.
13-летняя Елизавета Баженова жила в Шакше на улице Гвардейской, она ушла из дома 4 августа. Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 165 см, плотная, волосы темные, ниже плеч. Особые приметы: родинка на щеке. Лиза была одета в черную юбку ниже колен, светлую футболку, замшевые бордовые балетки.
15-летняя Ангелина Резяпова проживала в Инорсе на улице Транспортной в социальном приюте для подростков, последний раз девочку видели 11 августа. Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 167 см, худощавая, волосы темные до плеч. Ангелина была одета в синие джинсовые шорты, футболку кораллового цвета с короткими рукавами, красные сланцы.
— Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушек, просим обратиться полицию. Контакты инициатора поиска Ангелины: 8-919-60-60-913, 8-963-90-19-644, Елизаветы — 8-937-49-50-111,242-13-72, 242-97-17, 264-96-66, или позвонить по телефону 02, — рассказали в МВД по Башкирии.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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