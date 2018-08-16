Утепляемся: 25 стильных курток, чтобы не замерзнуть осенью

Осень — отличное время для того, чтобы выгулять новую куртку, в которой можно не боятся холодов и сохранить свой неповторимый стиль. Утепляемся: 25 стильных курток, чтобы не замерзнуть осеньюБомберы Мы уже не помним, когда в магазинах одежды не было стильных бомберов. Этот тренд-долгожитель уже в который раз будет спасать нас от дождя и согревать во время холодов.

Косухи Мы уже писали о том, что кожаные куртки-косухи — удачное вложение в гардероб и нестареющая классика, которая прослужит долгие годы. Пока не наступили холода, самое время подумать о таком удачном модном приобретении.

Пиджаки Пиджаки в любую погоду выглядят стильно и небанально. Так что на осень покупайте себе утепленные версии, чтобы ловить восхищенные взгляды. Стеганые куртки Монаршая семья Великобритании уже много десятилетий подряд утепляется с помощью стеганых курток Barbour. Купив такую куртку можно приблизить себя к королевским модным идеалам и почувствовать в полной мере, почему их так любят монархи. Парки Тенденция на вещи в стиле милитари никак не хочет расставаться со своей актуальностью. Отдавая ей должное, этой осенью можно носить облегченные версии курток. Читайте также: Клетка, леопард или питон?! Какую расцветку носить этой осенью Стильно и удобно: Один кардиган — четыре образа