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«Сниму платье и надену пиджак любимого»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева раскрыла секреты своего стиля
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«Сниму платье и надену пиджак любимого»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева раскрыла секреты своего стиля 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
34-летняя Надежда Сысоева рассказала, как выбирает одежду.
34-летнюю Надежду Сысоеву называют одной из самых стильных звезд российского телевидения. Как признается она, многие привычки она приобрела в процессе сотрудничества со звездным стилистом Линой Дембиковой, а базу «наработала» в школе моделей. На днях актриса Comedy Woman рассказала порталу WMJ.ru о секретах своего стиля.
Несмотря на любовь к заграничному шопингу (в Европе вещи часто стоят дешевле, чем в Москве, а коллекции отличаются от представленных в России), Надежда часто покупает вещи российских дизайнеров — Alexander Terekhov, Alena Akhmadullina и Alexander Arutyunov. «Категорически не согласна с утверждением: „Дорого значит модно“. Вещи из масс-маркета я спокойно комбинирую с люксовыми брендами, и, между прочим, получается очень стильно», — уверена актриса.
Главный ее принцип выбора одежды — удобство плюс сексуальность. «Акцент предпочитаю делать на свою стройную фигуру и длинные ноги, а потому люблю декольте, прозрачные наряды и нежные цвета», — признается Сысоева.
«Мой гардероб в основном состоит из джинсов с завышенной талией, футболок, платьев самых разных фасонов и, конечно же, кроссовок. У меня их очень много (улыбается)! Знаете, у всех в шкафу есть такая вещь, а может, и не одна, с которой они не готовы расстаться, даже если она уже давно износилась? Так вот, в моем случае это не одежда, а украшения», — пояснила она.
Есть у Надежды и свой модный кумир: «Для меня настоящая икона стиля — это российская супермодель, покорившая весь мир, Наталья Водянова».
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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