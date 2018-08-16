Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева — о своем стиле: «Никогда не надену колготки в сетку, натянутые до пупа»

Надежда Сысоева не только звезда популярного шоу Comedy Woman, актриса и хип-хоп-исполнительница, но и девушка, знающая толк в моде! Каждый выход в свет этой эффектной блондинки не остается незамеченным.

С Надеждой Сысоевой мы в WMJ.ru знакомы давно, а потому уже успели разузнать о ее секретах красоты, мечтах, планах на будущее, касающихся личной жизни, и не только. На этот раз мы решили расспросить эту красотку о моде, ведь Надю смело можно назвать одной из самых стильных звезд российского шоу-бизнеса. В эксклюзивном интервью для WMJ.ru блондинка подробно рассказала о формировании вкуса, нелюбви к колготкам в сетку и любви к декольте. Подробнее читай в нашем материале!

Об увлечении модой и формировании вкуса

Модой я начала увлекаться еще в детстве. Обожала смотреть передачи, где преображали девушек, читала разные глянцевые журналы и вырезала оттуда понравившиеся наряды (улыбается). Затем посещала модельную школу, где нам давали уроки по стилю. Они значительно повлияли на формирование моего вкуса.

О женственности, рэпе и джинсах «бананах»

Моя мама всегда выглядела очень стильно и женственно, а потому и мне покупала красивые платья и юбки, делая акцент на нежности. Однако в подростковом возрасте все кардинально изменилось. Я начала слушать рэп и стала выглядеть соответствующе. Носила огромные пуховики, кроссовки на платформе и джинсы «бананы» (смеется).

О гардеробе и любимых вещах

Мой гардероб в основном состоит из джинсов с завышенной талией, футболок, платьев самых разных фасонов и, конечно же, кроссовок. У меня их очень много (улыбается)! Знаете, у всех в шкафу есть такая вещь, а может, и не одна, с которой они не готовы расстаться, даже если она уже давно износилась? Так вот, в моем случае это не одежда, а украшения.

Об удобстве и колготках в сетку до пупа

Я, как и многие девушки, слежу за модой, но не фанатично. Одежду выбираю исключительно ту, которая мне нравится и соответствует моему принципу: удобство плюс сексуальность. А вот что я никогда не надену, так это колготки в сетку, натянутые до пупа, которые видны из очень рваных джинсов.

О люксовых брендах и масс-маркете

Категорически не согласна с утверждением: «Дорого значит модно». Вещи из масс-маркета я спокойно комбинирую с люксовыми брендами, и, между прочим, получается очень стильно!

О любимых дизайнерах

Я очень люблю российских дизайнеров! Среди моих фаворитов Alexander Terekhov, Alena Akhmadullina и Alexander Arutyunov.

О шопинге за границей

Мне нравится покупать одежду в магазине, а не онлайн. Обожаю шопиться за границей, находить необычные вещи, которые подчеркнут мой индивидуальный стиль. Однако, несмотря на всю мою любовь к покупкам, потратить на это больше одного дня я не готова (улыбается).

О своей иконе стиля

Для меня настоящая икона стиля — это российская супермодель, покорившая весь мир, Наталья Водянова

О нарядах для выхода в свет, любви к декольте и прозрачным платьям

Два года работала со звездным стилистом Линой Дембиковой. Я многому у нее научилась, познакомилась с новыми брендами одежды, запомнила и учла все советы, так что теперь могу собираться на светские мероприятия самостоятельно. Акцент предпочитаю делать на свою стройную фигуру и длинные ноги, а потому люблю декольте, прозрачные наряды и нежные цвета.

О своем страшном сне и пиджаке любимого мужчины

Встретить на светском мероприятии кого-то в таком же наряде, как у меня, — это страшный сон (смеется)! Благо со мной пока такого не случалось. Но если это все же произойдет, я сниму платье и надену пиджак своего любимого мужчины. А вообще, знаете, не одежда красит человека, а харизма (улыбается).

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Валерия Яковлева

Фото:пресс-служба