Ещё
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева — о своем стиле: «Никогда не надену колготки в сетку, натянутые до пупа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева — о своем стиле: «Никогда не надену колготки в сетку, натянутые до пупа» 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Надежда Сысоева не только звезда популярного шоу Comedy Woman, актриса и хип-хоп-исполнительница, но и девушка, знающая толк в моде! Каждый выход в свет этой эффектной блондинки не остается незамеченным.
С Надеждой Сысоевой мы в WMJ.ru знакомы давно, а потому уже успели разузнать о ее секретах красоты, мечтах, планах на будущее, касающихся личной жизни, и не только. На этот раз мы решили расспросить эту красотку о моде, ведь Надю смело можно назвать одной из самых стильных звезд российского шоу-бизнеса. В эксклюзивном интервью для WMJ.ru блондинка подробно рассказала о формировании вкуса, нелюбви к колготкам в сетку и любви к декольте. Подробнее читай в нашем материале!
Об увлечении модой и формировании вкуса
Модой я начала увлекаться еще в детстве. Обожала смотреть передачи, где преображали девушек, читала разные глянцевые журналы и вырезала оттуда понравившиеся наряды (улыбается). Затем посещала модельную школу, где нам давали уроки по стилю. Они значительно повлияли на формирование моего вкуса.
О женственности, рэпе и джинсах «бананах»
Моя мама всегда выглядела очень стильно и женственно, а потому и мне покупала красивые платья и юбки, делая акцент на нежности. Однако в подростковом возрасте все кардинально изменилось. Я начала слушать рэп и стала выглядеть соответствующе. Носила огромные пуховики, кроссовки на платформе и джинсы «бананы» (смеется).
О гардеробе и любимых вещах
Мой гардероб в основном состоит из джинсов с завышенной талией, футболок, платьев самых разных фасонов и, конечно же, кроссовок. У меня их очень много (улыбается)! Знаете, у всех в шкафу есть такая вещь, а может, и не одна, с которой они не готовы расстаться, даже если она уже давно износилась? Так вот, в моем случае это не одежда, а украшения.
Об удобстве и колготках в сетку до пупа
Я, как и многие девушки, слежу за модой, но не фанатично. Одежду выбираю исключительно ту, которая мне нравится и соответствует моему принципу: удобство плюс сексуальность. А вот что я никогда не надену, так это колготки в сетку, натянутые до пупа, которые видны из очень рваных джинсов.
О люксовых брендах и масс-маркете
Категорически не согласна с утверждением: «Дорого значит модно». Вещи из масс-маркета я спокойно комбинирую с люксовыми брендами, и, между прочим, получается очень стильно!
О любимых дизайнерах
Я очень люблю российских дизайнеров! Среди моих фаворитов Alexander Terekhov, Alena Akhmadullina и Alexander Arutyunov.
О шопинге за границей
Мне нравится покупать одежду в магазине, а не онлайн. Обожаю шопиться за границей, находить необычные вещи, которые подчеркнут мой индивидуальный стиль. Однако, несмотря на всю мою любовь к покупкам, потратить на это больше одного дня я не готова (улыбается).
О своей иконе стиля
Для меня настоящая икона стиля — это российская супермодель, покорившая весь мир, Наталья Водянова.
О нарядах для выхода в свет, любви к декольте и прозрачным платьям
Два года работала со звездным стилистом Линой Дембиковой. Я многому у нее научилась, познакомилась с новыми брендами одежды, запомнила и учла все советы, так что теперь могу собираться на светские мероприятия самостоятельно. Акцент предпочитаю делать на свою стройную фигуру и длинные ноги, а потому люблю декольте, прозрачные наряды и нежные цвета.
О своем страшном сне и пиджаке любимого мужчины
Встретить на светском мероприятии кого-то в таком же наряде, как у меня, — это страшный сон (смеется)! Благо со мной пока такого не случалось. Но если это все же произойдет, я сниму платье и надену пиджак своего любимого мужчины. А вообще, знаете, не одежда красит человека, а харизма (улыбается).
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Текст:Валерия Яковлева
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Одна краше другой: ослепительные Поли, Водянова и Шейк украсили юбилейные обложки русского Vogue Планируем гардероб на осень: 10 важных покупок, которые можно сделать уже сейчас Терон появилась на банкете в платье с «грустным» бантом, а Херд перестаралась с принтами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бюстгальтер теперь считается верхней одеждой20
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу8
Россияне болеют из-за маленьких квартир34
Новости партнеров
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение