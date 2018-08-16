Сама естественность: Белла Хадид снялась для обложки журнала «без укладки» и показала свои веснушки

Белла Хадид в очередной раз доказала, что она прекрасна как с косметикой на лице, так и без нее. Модель украсила обложку сентябрьского номера Allure US. Фотографом Беллы выступил Даниэль Джексон. В центре этой фотосессии не яркие наряды или же вызывающий мейкап, а исключительно натуральная красота Хадид. На лице Беллы лишь губные помады Rouge Dior.

— прокомментировала съемку Белла.

Листай галерею и смотри больше фотографий с этого потрясающего естественного фотосета Беллы. Согласись, она красавица? Кстати, посмотри, как модель делает себе повседневный макияж.

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Фото:Global Look Press, Instagram