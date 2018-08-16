Какой европейский бренд выходит на российский рынок?

Создатели культовых бальзамов для губ Fresh, «любимчик» голливудских звезд Marc Jacobs Beauty или известные «спасатели» проблемной кожи Mario Badescu — кто из западных бьюти-брендов объявил о запуске?

Войти на российский рынок решил бренд Marc Jacobs Beauty. Новостью марка поделилась в глобальном Instagram-аккаунте @marcbeauty сегодня утром.

Запуск Marc Jacobs Beauty станет одним из главных бьюти-событий года (но точной даты мы пока не знаем). Бренд успел полюбиться не только отъявленным бьютиголикам, но и голливудским звездам и их визажистам.

Более того, личный визажист Бейонсе Сир Джон рассказал, что использовал средства Marc Jacobs Beauty при создании образа певицы для обложки американского Vogue (как повторить макияж читайте здесь).

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В опубликованном посте бренд объявил и ритейлера — им станет Sephora. Может быть, этот рай для бьютиголиков тоже планирует появление в России? Будем следить за новостями!