Ещё
Снежный человек: Ники Минаж сразила «волосатым» образом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снежный человек: Ники Минаж сразила «волосатым» образом 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А вы бы рискнули такое надеть?
Рэп-дива не устает шокировать своими необычными модными образами. Поняв, что вечный латекс и кружева уже не впечатляют ее поклонников, певица решила сделать ставку на мех. И не прогадала! «Волосатые» белые ботфорты и меховая сумка хоть и сделали ее похожей на йети (как в комментариях шутливо назвали ее подписчики), но внимание привлекли на сто процентов.
Разумеется, Ники не решилась полностью одеться в меха — ведь они бы скрыли ее бюст пятого размера, которым Минаж так гордится. Поэтому под безумную обувь звезда подобрала маленькое белое платье на тонких бретельках, которые, казалось, вот-вот порвутся под тяжестью ее груди.
В общем-то, несмотря на некую чудаковатость, образ получился весьма неплохим. Особенно, учитывая прошлые наряды Минаж. Так, например, однажды Минаж появилась на публике в наряде, вызывающем стойкую ассоциацию с костюмом для ролевых игр. Розовая лакированная фуражка и топ-бра явно сыграли в этом не последнюю роль.
А однажды на церемонии вручения премии «Грэмми» Ники шокировала хищным образом. Леопардовый принт украшал каждый миллиметр тела звезды, а венчал все это великолепие высокий парик, больше похожий на клубок подгоревшей сахарной ваты.
Мы собрали 7 образов Ники Минаж, по сравнению с которым волосатые сапоги можно считать вершиной стиля.
Больше фото — по стрелке.
Без стеснений: Ники Минаж с голой грудью
Как все начиналось: 17 первых голых селфи звезд
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Как с рынка: Мел Би опозорилась в дешевом прозрачном платье Как амазонка: Ирина Шейк вышла в свет в металлическом ультрамини Оденься как Селена Гомес: актриса создала коллекцию одежды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт3
Китаянки после пластики не прошли паспортный контроль12
Летучая привела тело в порядок за две недели11
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу14
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение