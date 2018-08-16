Снежный человек: Ники Минаж сразила «волосатым» образом

А вы бы рискнули такое надеть?

Рэп-дива не устает шокировать своими необычными модными образами. Поняв, что вечный латекс и кружева уже не впечатляют ее поклонников, певица решила сделать ставку на мех. И не прогадала! «Волосатые» белые ботфорты и меховая сумка хоть и сделали ее похожей на йети (как в комментариях шутливо назвали ее подписчики), но внимание привлекли на сто процентов.

Разумеется, Ники не решилась полностью одеться в меха — ведь они бы скрыли ее бюст пятого размера, которым Минаж так гордится. Поэтому под безумную обувь звезда подобрала маленькое белое платье на тонких бретельках, которые, казалось, вот-вот порвутся под тяжестью ее груди.

В общем-то, несмотря на некую чудаковатость, образ получился весьма неплохим. Особенно, учитывая прошлые наряды Минаж. Так, например, однажды Минаж появилась на публике в наряде, вызывающем стойкую ассоциацию с костюмом для ролевых игр. Розовая лакированная фуражка и топ-бра явно сыграли в этом не последнюю роль.

А однажды на церемонии вручения премии «Грэмми» Ники шокировала хищным образом. Леопардовый принт украшал каждый миллиметр тела звезды, а венчал все это великолепие высокий парик, больше похожий на клубок подгоревшей сахарной ваты.

Мы собрали 7 образов Ники Минаж, по сравнению с которым волосатые сапоги можно считать вершиной стиля.

Больше фото — по стрелке.

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