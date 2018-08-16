Вечное лето: калифорнийский образ Алессандры Амброзио

Жителям Лос-Анджелеса можно носить летние фестивальные наряды хоть круглый год: пижамные брюки, кроп-топ и мюли — выбор бывшего «ангела» Victoria's Secret. Легкий костюм с пестрым принтом Алессандра нашла у бренда Spell & The Gypsy Collective. Мы, к сожалению, сможем надеть такой только через год.

37-летняя модель, кстати, впервые появилась на публике с новым возлюбленным Николо Одди: их заметили после обеда в мексиканском ресторане. Роман с итальянским предпринимателем ей приписывали давно, но Амброзио слухи никак не комментировала. В марте она рассталась с Джейми Мазуром, с которым была вместе 13 лет и воспитывала двоих детей.