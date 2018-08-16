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Loewe выпустил кроссовки Dinosaur Sneaker
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Loewe выпустил кроссовки Dinosaur Sneaker 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Известный своей продукцией с нестандартным дизайном испанский бренд Loewe выпустил новую осеннюю коллекцию кроссовок, она называется Dinosaur Sneaker. Кроссовки с острым носком, напоминающим хвост динозавра, выполнены из кожи растительного дубления и дополнены ручной вышивкой. Они представлены в двух вариантах: черном и зеленом цвете.
Заказать обувь можно на сайте бренда, стоимость примерно 616 долларов.
Напомним, впервые Loewe представили подобную обувь в 2017 году на неделе моды в Париже, тогда их прозвали «обувью эльфов».
Коллекция с острым носком выполнена из кожи растительного дубления
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