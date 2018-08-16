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Составлен список лучших осенних вещей
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Составлен список лучших осенних вещей 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты составили список из десяти самых стильных вещей, которые необходимо приобрести к осени. Об этом сообщает Mirror.
На первом месте оказался утепленный клетчатый жакет оверсайз.
На втором — классическая плиссированная миди-юбка темных оттенков. Ее аналогом может стать прямая юбка ниже колен с асимметричным подолом.
За ними последовала рубашка в крупный горох и с короткими рукавами в стиле 1950-х.
Пятым стал удлиненный приталенный пиджак натуральных коричневых оттенков, который посоветовали комбинировать с брюками в тон или джинсами.
Лучшей обувью стали ботильоны на невысоком каблуке. Их порекомендовали сочетать с миди-платьем или юбкой.
На седьмое место попало платье с цветочным принтом в сочетании с кроссовками или ботинками.
Востребованными также назвали вещи с экзотическим змеиным принтом, особенно верхняя одежда и сумки.
Предпоследним в списке оказался классический длинный тренч бежевого цвета с поясом.
Замыкает рейтинг одежда с блестящими элементами.
В июле модные эксперты назвали цвета одежды, которые приобрели особую популярность среди брендов и знаменитостей летом 2018 года. Ими стали оттенки Земли (Earth colors) или коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы.
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