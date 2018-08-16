10 сережек для причесок с собранными волосами

Серьги — это новые туфли, не больше и не меньше, когда речь идет о волшебной способности этого украшения полностью преображать образ. Помните, как раньше глянец уверял нас, что стоит только купить себе лодочки Christian Louboutin, и сможете выходить на улицу хоть в джинсах и майке — все равно будут принимать за гостью недели моды и музу какого-нибудь известного французского дизайнера. Сейчас история повторяется, но только с сережками. Вы можете проигнорировать макияж и смастерить на голове аккуратный хвостик, но присутствие одной-единственной эффектной пары сережек все равно поможет произвести впечатление.

Из рядового украшения, каких вокруг может быть десятки, серьги возвысились до статуса миниатюрного (а иногда и массивного!) арт-объекта из личной коллекции своей придирчивой хозяйки. Ах да, и за что мы еще преданно любим серьги, так это за то, что они в том числе стали «виновниками» моды на пучки и хвостики — простейшие повседневные укладки, к которым мы часто-часто прибегаем именно летом. Так что пока на календаре август, забудьте о замысловатых прическах — лучше купите себе пару сложносочиненных сережек.

Серьги с сапфирами и бриллиантами

Украшения больше не «обслуживающий персонал», а главные герои образов. Поэтому не стесняйтесь переборщить и дать волю вашей неутомимой страсти к ярким цветам и крупным камням.

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Серьги с янтарем

В прошлом году моду на эффектные серьги списывали на нашу манию к селфи и привязанность к социальным сетям. И правда, есть украшения, которые так и напрашиваются на лайки и wow-комментарии.

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Серьги-нити

Иногда даже пяти минут бывает достаточно, чтобы сотворить что-нибудь гениальное. Воспользуйтесь нашим рецептом: сделайте высокий конский хвост, наденьте серьги-нити и добавьте немного хайлайтера в макияж — к выходу готовы!

Серьги-нити SL, желтое золото (заказать)

Серьги с изумрудами и бриллиантами

Крупные формы с искусственными камнями или же миниатюры с настоящими драгоценными вставками? Изумруды в сочетании с бриллиантами и желтым золотом не оставляют нам выбора.

Серьги SL, желтое золото, изумруды, бриллианты (заказать)

Золотые серьги

Мода на минимализм повлияла в том числе и на то, как мы воспринимаем украшения. Сейчас последние могут быть гораздо более сильным высказыванием на тему стиля своей хозяйки, чем сама одежда.

Серьги SL, желтое золото (заказать)

Серьги с кварцем и бриллиантами

Розовый цвет в моде в одежде и в легком летнем макияже, поэтому и у розового кварца, как у самого романтичного из всех минералов, уж точно найдется масса поклонниц.

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Серьги с фианитами и эмалью

Летом мы носим яркие принты на одежде и собираем ювелирные букеты с цветами в виде вот таких сережек, которые так и просят к себе максимально простую прическу.

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Серьги с аметистами и бриллиантами

Перед невероятным фиолетовым оттенком этих аметистов невозможно устоять, а дополнительное свечение этим крупным камням обеспечивает еще и присутствие 134 бриллиантов.

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Серьги из розового золота

Когда одолевает желание надеть на себя много украшений сразу, мы больше не подбираем их комплектами, а ищем общие черты — материал, цвет и сходство в дизайне.

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Серьги из серебра

Серьги-кольца под золото и тугой пучок на прямой пробор — простое и при этом утонченное комбо на каждый день, будь то деловая встреча, когда нужно одеться строго, или же ленивый выходной день, когда не хочется особенно заморачиваться над своим внешним видом.

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