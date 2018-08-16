Роузи Хантингтон-Уайтли в Dior и Jacquemus на улицах Нью-Йорка 

Модель и актриса не перестает радовать нас новыми стильными выходами. Вчера вечером Роузи еще раз продемонстрировала свое умение делать необычным даже сочетание джинсы + рубашка. Последний выбор звезды — молочно-белая блуза с пышными рукавами (разумеется, укороченная, чтобы было видно пресс), самая модная сумка сезона Dior Saddle Bag (знаменитую модель Джона Гальяно вернула на подиумы Мария Грация Кьюри) и босоножки на фигурном каблуке Jacquemus. А с очками Céline, как мы заметили раньше, девушка не расстается никогда.