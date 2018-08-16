Пижамный стиль: Алла Пугачева примерила актуальный образ 

В свои 69 лет знаменитая певица Алла Пугачева может позволить себе любой стильный образ. Она совершенно не стесняется внешности, зная о многочисленных почитателях своего таланта. Но знаменитость обожает удивлять общественность, что и сделала на днях, появившись в одном из магазинов в удобной одежде.
Неподражаемая Алла Пугачева любит примерять разные наряды и, в отличие от многих женщин ее возраста, даже на «седьмом десятке» позволяет себе короткие юбки и платья. Но недавно она привлекла внимание не своими стройными ногами в мини, а оливковым костюмом в горошек. Артистку заметили без укладки и яркого макияжа, когда она посетила бутик.
На фото заметно похудевшая Алла Борисовна позировала с менеджером магазина мужской одежды. Такой вывод можно сделать судя по тому, что женщины запечатлены на фоне вешалок с галстуками. Пугачева примерила модный нынче пижамный стиль — ее просторный костюм многие назвали похожим на ночную одежду, в которой удобно спать. Образ дополнила небрежная прическа певицы и серебристый клатч.
Подписчики считают, что поп-звезда хорошо выглядит для своих лет, хотя она называет себя старой. Те сошлись во мнении, что Пугачевой гораздо больше идут белокурые волосы, в отличие от рыжих, которые она предпочитала долгие годы. А некоторые уверенно заявляют, что она на свежих фото выглядит ровесницей своего 42-летнего мужа Максима Галкина.