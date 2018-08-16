Светские львицы в свадебных платьях на вечеринке в Сен-Тропе

Сен-Тропе наводнили российские невесты. И это был вовсе не парад тех, кто мечтает надеть свадебное платье. Курортный город собрал гостей дизайнера Натальи Зинько, которая работает сразу в двух направлениях — создает ювелирные украшения под брендом Natasha Zinko и одежду под названием Abrakadabra. Ее творения продаются в Великобритании, России, Казахстане, Японии, США и Украине. Зинько живет с семьей в Лондоне, а в эти дни отдыхает в Сен-Тропе.

Поводом для свадебного бума стал очередной юбилей совместной жизни Натальи Зенько с супругом. Чтобы праздник был интереснее, дресс-кодом был… образ невесты. Поэтому все гостьи облачились в свадебные платья ее бренда.

На этом празднике была и Ксения Собчак . В своем личном блоге в Инстаграм телеведущая и политик не стала рассказывать о поводе, по которому надела свадебное платье, и предпочла загадочный комментарий: «Пришло Время Перемен! Готовлюсь!».

Пришло Время Перемен! Готовлюсь!

Публикация отКсения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Авг 2018 в 1:11 PDT Главный редактор журнала Vogue в Росссии Мария Федорова также примерила свадебное платье.

#vogue с тобой— решила я и тоже нарядилась в свадебный наряд от @natashazinko @natashazinkomagazin 🤦🏼‍♀️ #какаяестьдругойнебудет by @galya.agapova

Публикация отMasha Fedorova (@mashavoguerussia) 15 Авг 2018 в 1:56 PDT А в блоге писателя Александра Цыпкина мы увидели фееричное фото — большое количество танцующих невест. Вместе с супругой, светской львицей Оксаной Лавреньевой, популярный автор стал гостем юбилея семейной жизни дизайнера Натальи Зенько.

Десятки невест…эээх…романтика…

Публикация отAlexander Tsypkin (@alexander_tsypkin) 15 Авг 2018 в 12:06 PDT А вот в личном блоге в Инстаграм виновницы торжества праздничных фотографий мы не увидели. Зато там немало совместных снимков с сыном, который считается одним из самых модных в мире юных блогеров.