На старт: 3 вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе к началу осени

Свободный блейзер

Пожалуй, лучшая альтернатива тренчу или легкому плащу — свободный (без намека на приталенность!) однобортный или двубортный блейзер. Этой осенью их будут носить поверх длинных платьев, тонких водолазок и ярких футболок. Выбирая между черным и цветным блейзером, отдавайте предпочтение цветному — и лучше, если этот цвет будет ярким, почти неоновым. И учтите еще один важный нюанс: «свободный блейзер» не равно «блейзер не по размеру» — ваша идеальная осенняя модель должна хорошо сидеть в плечах (на верхней части рукавов не должно быть заломов) и подходить вам по длине (лучше, если полы блейзера будут заканчиваться на уровне костяшек пальцев).

Объемная худи

Еще одна альфа и омега осеннего гардероба — огромный спортивный свитер с капюшоном, словно украденный у бойфренда. Главная хитрость тут — найти достаточно широкую, но при этом не очень длинную модель: узкие худи до середины бедра смотрятся, как сиротливый привет из 2000-х. Этой осенью худи можно носить и в привычной комбинации с леггинсами или прямыми свободными джинсами, и с классическими брюками, и с узкими юбками-карандашами, и поверх романтических платьев с кружевами и рюшами.

Остроносые ботильоны

То, что еще недавно казалось шуткой, оказалось новой фэшн-реальностью — узкие, обтягивающие щиколотку остроносые ботильоны is back. Конечно, они должны быть на шпильке. Конечно, они должны выглядеть максимально агрессивно. Конечно, их можно носить и с укороченными джинсами, и с брюками, и с платьями (последнее мы советуем проворачивать только девушкам со стройными икрами — если у вас широкие ноги, это будет выглядеть неуклюже). Предпочтение отдавайте лаковым, белым и цветным моделям — чем ярче, тем лучше.