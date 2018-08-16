Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе

Новозеландские радиоведущие Стейс и Флинни опубликовали в своем Facebook фотографию женщины в мини-юбке и на высоких каблуках. Молодые люди обратились к подписчикам с вопросом, допустимо ли приходить на работу в таком виде.

Большинство из них не увидели проблемы в таком наряде и решили, что эта одежда так же допустима в офисе, как любая другая.

«Да. Потому что девушки должны всегда носить то, что им нравится без страха быть осужденными», — ответил один комментатор.

«Да! Мужчинам же можно носить на работу все, что угодно, значит, женщинам тоже. Если единственная проблема — это то, во что одет человек, то в чем вопрос?», — поддержал другой.

«Конечно, если тебе в этом удобно. В 70-е это вообще было нормой», — согласился третий.

Лишь несколько человек выразили негативное отношение к мини-юбке.

«На мой взгляд, это похоже на «Красотку»», — написал один из них.

«Носи, если ты готова к назойливым взглядам», — добавил другой.