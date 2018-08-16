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Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе
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Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Новозеландские радиоведущие Стейс и Флинни опубликовали в своем Facebook фотографию женщины в мини-юбке и на высоких каблуках. Молодые люди обратились к подписчикам с вопросом, допустимо ли приходить на работу в таком виде.
Большинство из них не увидели проблемы в таком наряде и решили, что эта одежда так же допустима в офисе, как любая другая.
«Да. Потому что девушки должны всегда носить то, что им нравится без страха быть осужденными», — ответил один комментатор.
«Да! Мужчинам же можно носить на работу все, что угодно, значит, женщинам тоже. Если единственная проблема — это то, во что одет человек, то в чем вопрос?», — поддержал другой.
«Конечно, если тебе в этом удобно. В 70-е это вообще было нормой», — согласился третий.
Лишь несколько человек выразили негативное отношение к мини-юбке.
«На мой взгляд, это похоже на «Красотку»», — написал один из них.
«Носи, если ты готова к назойливым взглядам», — добавил другой.
Ранее в июле американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года: «дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды. Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей. Мини-юбка с необработанными краями стала одной из самых любимых вещей моделей Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и ее младшей сестры Беллы.
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