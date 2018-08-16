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Вышла коллекция косметики по мотивам «Игры Престолов»
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Вышла коллекция косметики по мотивам «Игры Престолов» 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
«Игра Престолов» не вернется на экраны до 2019 года, так что унять нетерпение поклонников становится все сложнее. Чтобы скрасить ожидание, популярная косметическая компания Wet N Wild выпустила коллекцию косметики с драконьими мотивами. Благодаря набору теней, пигментов и румян девушка сможет высвободить внутреннюю Кхалиси и воплотить любую фантазию в стиле Дейнерис Таргариен.
Все, что тебе нужно решить — чью сторону ты примешь: льда или пламени. Часть коллекции содержит исключительно холодные оттенки и хайлайтеры, а другая — теплые тона и бронзаторы. Не можешь выбрать один продукт? Закажи бьюти-бокс, включающий каждый продукт по обе стороны стены. Стоимость каждого средства варьируется от 3 до 5 долларов. Еще один бонус к этой коллекции — все продукты помечены как cruelty-free, то есть при производстве не пострадало ни одного животного, включая драконов.
Заказать коллекцию можно на официальном сайте марки wetnwildbeauty.com.
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