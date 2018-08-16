Вышла коллекция косметики по мотивам «Игры Престолов» 

«Игра Престолов» не вернется на экраны до 2019 года, так что унять нетерпение поклонников становится все сложнее. Чтобы скрасить ожидание, популярная косметическая компания Wet N Wild выпустила коллекцию косметики с драконьими мотивами. Благодаря набору теней, пигментов и румян девушка сможет высвободить внутреннюю Кхалиси и воплотить любую фантазию в стиле Дейнерис Таргариен.
Все, что тебе нужно решить — чью сторону ты примешь: льда или пламени. Часть коллекции содержит исключительно холодные оттенки и хайлайтеры, а другая — теплые тона и бронзаторы. Не можешь выбрать один продукт? Закажи бьюти-бокс, включающий каждый продукт по обе стороны стены. Стоимость каждого средства варьируется от 3 до 5 долларов. Еще один бонус к этой коллекции — все продукты помечены как cruelty-free, то есть при производстве не пострадало ни одного животного, включая драконов.
Заказать коллекцию можно на официальном сайте марки wetnwildbeauty.com.