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Mugler анонсировали коллекцию унисекс-ароматов
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Mugler анонсировали коллекцию унисекс-ароматов 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В 2016-м Mugler выпустил первую линию кутюрных ароматов и на подходе новая, состоящая из унисекс-композиций. Mugler Cologne — это пять ароматов по две ноты в каждом.
Fly Away состоит из лимона и конопли, Love You All — из белой амбры и лакричника, а зеленый Come Together — из мускуса и петитгрейна. В оранжевом Take Me Out за основу взяты апельсиновый цвет и шисо, компоненты фиолетового Run Free — имбирь и дерево.
Парфюмеры компании рекомендуют покупать сразу несколько вариантов и смешивать их для создания индивидуального аромата. Когда серия появится в продаже, пока неизвестно.
Mugler Cologne
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