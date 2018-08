Mugler анонсировали коллекцию унисекс-ароматов

В 2016-м Mugler выпустил первую линию кутюрных ароматов и на подходе новая, состоящая из унисекс-композиций. Mugler Cologne — это пять ароматов по две ноты в каждом.

Fly Away состоит из лимона и конопли, Love You All — из белой амбры и лакричника, а зеленый Come Together — из мускуса и петитгрейна. В оранжевом Take Me Out за основу взяты апельсиновый цвет и шисо, компоненты фиолетового Run Free — имбирь и дерево.

Парфюмеры компании рекомендуют покупать сразу несколько вариантов и смешивать их для создания индивидуального аромата. Когда серия появится в продаже, пока неизвестно.

Mugler Cologne