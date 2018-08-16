5 самых популярных интернет-магазинов одежды — оденься за пару кликов

Современный образ жизни и постоянная занятость зачастую не позволяют выкроить время для шоппинга. На помощь приходят интернет-магазины, в которых можно купить все необходимое, не выходя из дома.

Шоппинг — прекрасный метод психотерапии, помогающий снять стресс и напряжение. А интернет-шоппинг еще и позволяет сберечь время и деньги. Здесь можно сделать покупку не спеша, обдумывая и анализируя ее необходимость в данный момент. К тому же, именно в интернете можно избежать шоппинг-ловушек и обманчивых скидок. Как сэкономить на покупках в интернете.

Перед вами самые успешные магазины на российском интернет-пространстве.

WILDBERRIES.RU На данный момент самый крупный магазин одежды, обуви и аксессуаров. Удобный поиск товара по множеству критериев, таких как размер, цвет, стиль, актуальность коллекций позволит смотреть только то, что действительно интересно покупателю и существенно сэкономит время. Удобные пункты самовывоза позволяют забрать покупку в любое время непосредственно рядом с вашим домом.

LAMODA.RU В каталоге интернет-магазина помимо женской, мужской, детской одежды и аксессуаров представлена косметика, парфюмерия и спортивные товары. Магазин гарантирует подлинность товара, подтвержеденную сертификатами и работает напрямую со многими известными производителями. Огромное преимущество Lamoda — собственная служба доставки, которая которая работает в 66 крупнейших городах России: Москва и МО, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Челябинск и другие. Срок доставки обычно составляет 1-2 дня.

KUPIVIP.RU Уникальный сервис, предлагающий более 2000 брендов модной одежды, обуви и аксессуаров со скидками до 90% по акциям SALE. Магазин гарантирует самые низкие цены на все предложения. Это прекрасная возможность купить вещи люксовых брендов по вполне антикризисным ценам.

ASOS.COM В этом интернет-магазине вы найдете вещи от более, чем 850 известных брендов, включая одежду от Asos. Ассортимент магазина постоянно пополняется, сейчас это около 35 тыс. товаров. Из плюсов — бесплатная доставка и регулярные распродажи, а из минусов — долгая доставка в Россию.