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Двойные шорты — новый модный тренд
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Двойные шорты — новый модный тренд 

Рамблер 58 минут назад
Фото: R13
Теперь вам не придется выбирать между двумя любимыми парами шорт. Модный бренд R13 сделал все за вас: дизайнеры предлагают весьма необычное решение.
На днях R13 выпустили модели шорт, которые выглядят так, будто вы надели сразу две пары.
Впереди одежда ничем не отличается от обычной, а вот если вы повернетесь спиной, все с удивлением заметят, что все не так просто, как кажется.
R13
Сзади шорты имеют две "спины", одна из них будто выглядывает из-под другой. Кроме того "вторая пара" шорт длиннее, поэтому спереди одежда кажется укороченной, а сзади свисает на несколько сантиметров ниже.
Стоит фантазия дизайнеров £ 440 и пользуется огромной популярностью: первая партия необычной одежды уже распродана.
Кстати, забавные двойные шорты — не первое подобное «изобретение» команды R13. В арсенале модного бренда есть также необычные джинсы с пришитой сверху юбкой. Правда, такой необычный наряд обойдется уже дороже — в £ 700.
R13
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