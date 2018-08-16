Двойные шорты — новый модный тренд

Теперь вам не придется выбирать между двумя любимыми парами шорт. Модный бренд R13 сделал все за вас: дизайнеры предлагают весьма необычное решение.

На днях R13 выпустили модели шорт, которые выглядят так, будто вы надели сразу две пары.

Впереди одежда ничем не отличается от обычной, а вот если вы повернетесь спиной, все с удивлением заметят, что все не так просто, как кажется.

R13

Сзади шорты имеют две "спины", одна из них будто выглядывает из-под другой. Кроме того "вторая пара" шорт длиннее, поэтому спереди одежда кажется укороченной, а сзади свисает на несколько сантиметров ниже.

Стоит фантазия дизайнеров £ 440 и пользуется огромной популярностью: первая партия необычной одежды уже распродана.

Кстати, забавные двойные шорты — не первое подобное «изобретение» команды R13. В арсенале модного бренда есть также необычные джинсы с пришитой сверху юбкой. Правда, такой необычный наряд обойдется уже дороже — в £ 700.