Джессика Бил показывает, как носить летние платья и комбинезоны в городе 

Вчера папарацци заметили Джессику Бил в Нью-Йорке перед входом в театр Ed Sullivan — актриса приехала на съемки шоу The Late Show со Стивеном Кольбером. Джессика выбрала воздушное платье миди Johanna Ortiz с цветочным принтом, лодочки на шпильке и клатч из замши. Макияж сделала минимальный — образ получился очень свежим.
Спустя несколько часов Джессика появилась во втором наряде. Сине-голубой комбинезон Elie Saab и белые лодочки Christian Louboutin 36-летняя звезда надела для премьеры второго сезона телесериала The Sinner, где она является исполнительным продюсером. На безымянном пальце левой руки красовалось помолвочное кольцо с бриллиантом — подарок Джастина Тимберлейка стоимостью 130 000 $.