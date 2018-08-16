Летние скидки: что стоит купить на распродажах сейчас, чтобы выглядеть стильно

Джинсовые куртки на ASOS

Джинсовая куртка, Free People, цена: 6 390 руб. вместо 8 790 руб.

Главный плюс джинсовой куртки заключается в том, что она сочетается практически со всем: с джинсами и брюками, с платьями и юбками. То же касается и обуви: джинсовая куртка будет одинаково хорошо смотреться как с кедами, так и с классическими лодочками.

Модные головные уборы в Shopbop

Кепка газетчика, Hat Attack, цена: 1700 руб. вместо 3 465 руб.

Головной убор может превратить вас в простушку, а может идеально дополнить аутфит и сделать вас иконой стиля. Чтобы претворить в жизнь второй вариант, читайте наш гид по летним головным уборам для женщин!

Повседневные сумки в Marks&Spencer

Сумка-мессенджер, Marks&Spencer, цена: 1 598 руб. вместо 3 999 руб.

Лаконичная и сдержанная сумка может стать такой же универсальной вещью, как маленькое черное платье, и выручит в любой непонятной ситуации.

Базовые платья на Lamoda

Платье, Indiano Natural, цена: 3 240 руб. вместо 6 499 руб.

Базовые платья хороши тем, что они сохраняют актуальность всегда и идут женщинам с любым типом фигуры. Натуральные ткани и свободный крой — это то, что просто необходимо для жаркого лета хоть на берегу моря, хоть в душном мегаполисе.

Джинсы в Farfetch

Джинсы в стиле пэчворк средней посадки, GOLDEN GOOSE, цена: 10 707 руб. вместо 35 689 руб.

Чтобы разнообразить свою коллекцию джинсов, вовсе не обязательно покупать модели со стразами, дырками и аппликациями. Стоит присмотреться к вариантам, выполненным в технике пэчворк. Такие джинсы выглядят сдержанно и в то же время смело. Чтобы узнать, как носить вещи из денима в любом возрасте, переходите по этой ссылке.

Сандалии в Next

Плетеные сандалии, Next, цена: 1 253 руб. вместо 2 506 руб.

При выборе сандалий обращайте внимание на эти 7 пунктов, и тогда ваша обувь точно будет в тренде. Сейчас самое время приобрести несколько пар, которые будут ждать следующего лета.

Топы в Tom Tailor

Футболка, Tom Tailor, цена: 2 309 руб. вместо 3 299 руб.

Хлопковые футболки и лонгсливы из натуральных материалов в гардеробе никогда не будут лишними. Их можно надеть на прогулку, на встречу с друзьями или пикник — и это будет всегда удобно и стильно!

Купальники в Topbrands

Бикини ручной работы, KHONGBOON BEACHWEAR, 4 900 руб. вместо 6 900 руб.

Оригинальные купальники с хорошей скидкой, несмотря на разгар пляжного сезона, сейчас можно купить в Topbrands. Даже если ваш отпуск уже позади, вспомните, какие мучения вы, возможно, испытываете при выборе купальника каждый год, и подумайте о новой модели уже сейчас!

Хлопковые блузы в TROLLS

Хлопковая блуза Barbour в Trolls, цена: 4 820 руб. вместо 6 890 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Блузы актуальны всегда, а с принтом в клетку — актуальны вдвойне! Прекрасный вариант и для прогулки, и для офиса. Множество моделей блузок различных расцветок вы найдете в Trolls со скидкой до 30%.

Замшевые туфли в YourBOX

Замшевые туфли YourBOX, цена: 5 600 руб. вместо 7 000 руб., заказать: +7 (800) 700-86-79 Черные замшевые лодочки — необходимая вещь в гардеробе каждой девушки. Классические туфли стильно дополнят и завершат любой образ. Успевайте приобрести изящную летнюю обувь со скидкой до 50% в YourBOX.

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