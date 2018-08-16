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42-летняя Диана Крюгер показала подросший живот
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42-летняя Диана Крюгер показала подросший живот 

Harper’s Bazaar 25 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Диана Крюгер еще пару месяцев назад отказалась от облегающих платьев в пользу свободных фасонов без акцента на талии — тогда-то и поползли слухи о беременности 42-летней актрисы, которую она тщательно скрывала. Теперь все официально: актриса и ее бойфренд Норман Ридус, наиболее известный по фильму «Ходячие мертвецы», ждут первенца. Пару дней назад папарацци застукали Диану Крюгер в Нью-Йорке. Она была одета в свободную блузу с цветочным принтом и джинсы и ловила такси.
Еще один снимок актрисы, который просочился в сеть: Диана гуляет по ночному Нью-Йорку в компании своего возлюбленного и друзей, среди которых дизайнер Джейсон Ву.
Диана Крюгер и Норман Ридус начали встречаться около года назад. Влюбленные пока не задумываются о свадьбе, но уже приобрели общие апартаменты в Нью-Йорке.
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