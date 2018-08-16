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30 остромодных казаков — самой модной обуви нового сезона
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30 остромодных казаков — самой модной обуви нового сезона 

Собака.ru 26 минут назад
Фото: Собака.ru
На острие моды все американское — спасибо Рафу Симонсу, который кропотливо добавляет в каждую коллекцию джинсовки с национальными флагами, брюки с вестерн-принтами и рубашки с картинами Уорхола. Вместе с каждым патриотичным луком (при том, что сам Раф — урожденный бельгиец) идут остроносые казаки — точно как у Клинта Иствуда в «Человеке вне закона» и Сальмы Хайек в фильме «Бандитки». Мы нашли три десятка ковбойских пар и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.
Скажем сразу: чтобы повторить образ героев вестернов, нужно значительно пополнить кошелек. Казаки с подиума — с вырезанным из кожи орнаментом, металлическими наконечниками и устойчивым каблуком — обойдутся вам в 50 000 рублей (а то и больше). Зато дорогостоящие сапоги, как в коллекциях Louis Vuitton, Chloé, Alberta Ferretti, Off-White и Nina Ricci, прослужат вам не пару сезонов, а несколько лет, тем более, что мода на ковбоев периодически возвращается.
Демократичные варианты, конечно, есть у масс-маркета: в Mango привезли полусапожки огненного цвета, Tom Tailor продает ботинки с пряжками и клепками, а Inuovo предлагает модель с «напылением» — будто вы вернулись с прогулки по всему Техасу и Вайомингу. Российские дизайнеры тоже не отстают: бренд Даши Миловидовой Nevalenki добавил в коллекцию казаки леденцового оттенка, а H. I. T. сделал обувь, которая сочетается с абсолютно любой одеждой.
На вопрос «как носить» отвечают Instagram-инфлюэнсеры: Инга Берман миксует казаки с блестящей комбинацией и коротким пуховиком, Ксения Чилингарова — с любимым платьем «в мелкий цветочек», Юлия Матвиенко — с минималистичным плащом и кутюрной сумкой, а Елена Перминова — с ковбойской шляпой и этно-пончо. При этом у многих из звезд ботинки сделаны из кожи белого цвета — такие нужно искать у Maison Margiela, Gianvito Rossi и Vagabond.
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