Что носить осенью-2018? Советы стилиста Анны Московцевой

Анна Московцева, стилист

Еще пара недель, и летние распродажи подойдут к концу. Не успеем оглянуться, как наступит осень и в магазинах появятся новые коллекции. О тенденциях следующего сезона, а также о трендах, которые останутся с нами, рассказала стилист Анна Московцева.

Восьмидесятые

Одна из самых богатых на фасоны и цвета, эта стилистика все еще лидирует на подиуме. От 80-х нам достались платья в горох (по которым все сходят с ума летом), цветочный принт, блузы с рюшами и воланами, брюки с завышенной талией. Последних особенно много на подиуме и в магазинах — подпоясанные широким ремнем, они удачно будут смотреться как с классической блузой или рубашкой в офисе, так и с футболкой и жакетом на прогулке или встрече с подругами.

Antonio Marras, осень-зима 2018/2019; платье Mango (2 999 руб.)

80-е — это не только диско, аэробика и невообразимые флуоресцентные цвета. Это и платья-смокинги, джинсы с высокой талией, объемные жакеты. Одной из икон периода стала принцесса Диана и ее элегантный, но в то же время уместный для повседневности стиль — именно ее образами можно смело вдохновляться для нового сезона. Словом, выбирайте из огромного списка фасонов того времени, что вам больше по душе, и носите с удовольствием!

Miu Miu, осень-зима 2018/2019; джинсы Topshop (£55)

Леопард

Хищник какое-то время таился — и вот снова появляется на подиумах. Не стоит бояться выглядеть вульгарно и вызывающе! Просто не перебарщивайте. «Вводите» экзотического зверя по чуть-чуть — например, выбирайте лаконичную белую рубашку с леопардовым карманом или принтованную юбку в сочетании с простыми, привычными вам оттенками. Носите леопардовые ботинки с синими джинсами или классическое пальто с ярким леопардовым воротником.

Michael Kors Collection, осень-зима 2018/2019; шарф Zara (1 999 руб.)

Кожа и винил

Ностальгия по былым временам буквально охватила модный мир. Рядом с веселыми 80-ми удачно соседствуют эпатажные 90-е и ставшие символами данной эпохи латекс и винил. Только надо правильно носить эти вещи. Поэтому откладываем в сторону обтягивающие укороченные варианты, которые могут смотреться вульгарно, и выбираем более свободные юбки-карандаши с завышенной талией или фасоны А-силуэта, а также тренчи, пальто и укороченные куртки. Лучше что-то одно, чтобы не выглядеть как герой Нео из «Матрицы». Подбираем вещь из винила или латекса и сочетаем с привычными нам предметами гардероба: например, латексное винное пальто вместе с повседневным костюмом или кожаную юбку с классической рубашкой.

Versace, осень-зима 2018/2019; пальто Diane von Furstenberg (27 765 руб. по скидке)

Пальто

С каждым сезоном появляется все больше различных актуальных вариантов верхней одежды — есть из чего выбрать. Для любителей классики подойдут прямые фасоны или вещи-коконы. А чтобы не сливаться с толпой любителей черного и серого, которые выходят на улицы с наступлением осени, присмотритесь к винному, бутылочному или песочному оттенкам. Также актуальны кейпы и пончо — фасон oversize стоит сочетать с менее объемными вещами и женственными приталенными силуэтами, чтобы не выглядеть бесформенно. Можно выбрать пальто из искусственного меха классических, максимально простых фасонов и ярких цветов. А для любителей максимального комфорта — шубы-халаты с поясом.

Max Mara, осень-зима 2018/2019; пальто Zara (12 999 руб.)

Дутые куртки

Этот тренд с нами еще с прошлого года и до сих пор не надоел — слишком уютно! Большие объемные куртки сделают любой образ нарочито спортивным, поэтому лучше сочетать такую вещь с повседневными джинсами и брюками.

Sportmax, осень-зима 2018/2019; дутая куртка Topshop (£55)

Многослойность

Тот тренд, который как нельзя лучше подходит для осени! Водолазка, платье, куртка и пальто — в нескольких слоях одежды вам точно будет тепло. Для этого выбираем верхнюю одежду oversize-фасонов — так вам комфортно будет носить несколько предметов одежды сразу.

Jil Sander, осень-зима 2018/2019; кейп Red Valentino (19 150 руб. по скидке)

Широкие ремни

Крупные аксессуары с яркой акцентной пряжкой — отличный вариант, который вы можете использовать для простых, лаконичных вещей, чтобы сделать их более интересными и привлекательными. К тому же ремень выгодно подчеркнет талию, поэтому в любом сезоне это одно из самых выгодных приобретений!

Rochas, осень-зима 2018/2019; ремень Bershka (899 руб.)

Униформа

Этот тренд стал в определенной степени видоизменением стиля милитари, который долгое время не уходил из списка главных тенденций и успел поднадоесть. Теперь анораки и ветровки оттенков хаки стали меньше напоминать стиль военного времени и больше походить на простую униформу рабочего. Камуфляжный принт все еще остается с нами, но уже в сочетании с более женственными и элегантными вещами.

Trussardi, осень-зима 2018/2019; короткий тренч Stradivarius (2 999 руб.)

Тренд для тех, кто предпочитает классику и женственность. Этот материал активно использует модный дом Chanel , однако в грядущем сезоне к твиду присмотрелись и другие бренды. Носите осенью цельные костюмы или жакеты, юбки и брюки по отдельности.

Chanel, осень-зима 2018/2019; жакет IRO (£145 по скидке)

Печворк

Вещи, как будто сшитые из разных кусочков, — самый простой способ добавить цвета в скучный образ. В лоскутной технике могут быть выполнены и свитеры, и цветные костюмы, и уютные платья.

Тренд для тех, кто уже освоил прелести ярких цветов в образе и активно применяет их на практике. Кислотно-зеленые, ярко-малиновые и желтые цвета на подиуме встречаются часто, поэтому, если вы готовы к экспериментам, пробуйте!

Dolce & Gabbana, осень-зима 2018/2019; водолазка Les Rêveries (£134)

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