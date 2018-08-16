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Завязывай уже: идеальные способы носить шелковый платок каждый день
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Завязывай уже: идеальные способы носить шелковый платок каждый день 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: Heroine.ru
Шелковый платок — настоящая модная находка для тех девушек, что не любят громоздкую бижутерию, яркие расцветки используют редко и вообще предпочитают базовый гардероб. С помощью этого элемента одежды можно оживить образ, добавить солидности, классики, романтики, очаровательной неряшливости и французского кокетства. Редакция журнала Heroine собрала для тебя около 90 вдохновляющих образов, которые можно попробовать прямо сейчас или приберечь для грядущих сезонов.
На шею  Небольшой по площади шелковый платок меняет гардероб до неузнаваемости: невзрачная белая майка и мамины джинсы, в которых можно разве что в магазин за хлебом выйти или на воскресный шоппинг, станут офисным луком, образом для свидания или все тем же повседневным аутфитом, но с шиком. Надеть шелковый платок можно почти со всем, что есть у тебя в шкафу и в шкатулке для украшений.
На волосы
Чаще всего читательницы обращаются к нам с запросом, как исправить прическу. Шелковый шарф не только украсит хорошо уложенные волосы, но и спасет тебя в дни, когда на стайлинг не будет времени, моральных сил и даже здоровья волос.
В качестве аксессуара
Шелковым платком можно украсить простою сумку. Если она большого размера, платок придаст ей изящности и настроения. Для миниатюрных аксессуаров правило шелкового платка работает не хуже. Для тех, кто редко использует украшения, но хочет акцентировать внимание на каких-то частях тела, повяжи платок на запястье, щиколотку или пояс.
С верхней одеждой
Как видишь, разнообразить можно не только аксессуары и базовый гардероб, но и скучную верхнюю одежду.
Как повязать шелковый платок?
Расскажи о своих любимых образах с шелковым платком?
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