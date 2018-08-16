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Спортсменкам помогут поддержать грудь
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Спортсменкам помогут поддержать грудь 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бренд Triumph выпустил обновленную линейку спортивного белья и одежды Triaction с использованием бесшовной ткани, выпущенной по запатентованной технологии Seamless Motion. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 августа.
В линию вошли бюстгальтеры с системой поддержки груди Magic Motion Pro, а также спортивные шорты, тайтсы и джоггеры. Коллекция разделена на два направления: Cardio для интенсивных тренировок в зале, в том числе модели с самой высокой степенью фиксации груди (до 83 процентов), и Studio — модели, создающие эффект «второй кожи», подходящие для среднеинтенсивных тренировок, так и для повседневного использования (альтернатива классическому нижнему белью).
Гибкая косточка в бюстгальтерах линейки Cardio придает груди округлую форму, а антибактериальный влагоотводящий материал чашечки позволяет коже «дышать». В коллекции появились новые цветовые сочетания: неоново-желтый с голубым и темно-зеленый, насыщенно-синий и фиолетовый.
Для линейки Studio запатентовали технологию производства бесшовных тканей Seamless Motion — дышащий материал из нескольких ультратонких слоев. Также использована ткань с антибактериальным эффектом и системой Quick Dry. Бюстгальтеры-топы с плотными чашечками дополнены декоративными вставками, напоминающими корсетную шнуровку.
Triumph International — немецкий производитель нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3,6 тысячи магазинов в 120 странах. В июне 2018 года компания представила новую коллекцию пляжной одежды. При создании новой линии креативный директор Triumph Сиан Томас использовала принты по эскизам 1960-х годов. В июле 2018 года Triumph и голливудская актриса Лив Тайлер представили коллекцию Essence. Работая над новой линией, актриса изучила собственную коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов Triumph начала прошлого века.
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