«Змеиные» часы воплотили в керамике

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari выпустил новые модели Serpenti Spiga Ceramic. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в четверг, 16 августа.

В линию вошли три модели. Первая — часы на браслете два оборота и в корпусе из белой керамики с инкрустированным бриллиантами безелем из розового золота. Корректирующая головка увенчана рубеллитовым кабошоном, браслет украшают элементы из розового золота. Белый лаковый циферблат с эффектом солнечного отлива. Вторая модель повторяет первую, но корпус и браслет выполнены из черной керамики, циферблат также черный.

Третья модель снабжена черным керамическим браслетом в пять оборотов, который украшают инкрустированные бриллиантами элементы из розового золота.

Все часы коллекции оснащены персонализированным для Bvlgari прецизионным кварцевым механизмом.

Софи Лорен, Bvlgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор Роми Шнайдер , Джина Лоллобриджида.

В настоящее время Bvlgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bvlgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.