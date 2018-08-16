В тренде: ассиметричная юбка и юбка-фартук

Асимметричная юбка с запахом

Помните, Balenciaga представили публике куртки и пальто с асимметричной застежкой? Так вот, теперь тренд переместился на юбки. Сейчас актуальны асимметричные модели юбок с запахом, когда одна часть юбки выглядит чуть длиннее другой. Самые классные и популярные — юбки мини из денима или в клетку.

Юбка-шорты

Корейские бренды много размышляли над тем, как сделать азиатскую моду еще более уникальной и привлекательной и пришли и к выводу, что надо объединить юбку и шорты. Только не так, как вы привыкли к этому, когда спереди юбка, сзади — шорты. На этот раз юбка и шорты делят власть пополам. Смотрите, как это делают EyeEye.

Пэчворк

Еще одним крутым трендом считается стиль пэчворк. И тут тоже не обошлось без сюрпризов: актуальны модели юбок, которые будто состоят из двух разных: вот взяли две юбки и сшили их вместе. Получили что-то типа того, что можно увидеть у R13. Такая вещь освежит любой образ. Нам кажется, выглядит очень круто!

Юбка-фартук

Такой вариант придется по вкусу тем, кто уже успел опробовать тренд на торчащую из-под юбки мини рубашку. Тут все предельно просто: выбирайте длинную футболку или платье-рубашку, а сверху надевайте юбку-фартук, которая, так сказать, будет прикрывать только одну часть бедра. Очень оригинально и необычно!

Юбка-фартук 2.0 А эту идею показали в новом лукбуке Ushatava. Кожаную юбку-фартук дизайнеры предлагают сочетать с трикотажным костюмом. Аутфит сразу выглядит в несколько раз моднее, а осенью и зимой так еще и теплее будет. Кажется, это та самая win-win situation.