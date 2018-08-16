«Достойна восхищения!»: снимок элегантной Волочковой стал хитом в соцсети

Ни для кого не секрет, что Анастасия Волочкова предпочитает мини-юбки, платья, едва доходящие до колена и бикини, оголяющие звездное тело балерины. Поклонники не раз критиковали артистку за излишнюю откровенность, указывая Анастасии на ее возраст и особенности фигуры.

По мнению фанатов, Волочкова обладает широкими плечами, длинными ногами и узкой талией. В мини-платьях балерина выглядит нелепо. Совершенно другое дело — Волочкова в макси-платье, которое идеально подходит для ее атлетически сложенной фигуры.

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На фото Анастасия Волочкова позирует в роскошном сарафане с цветочным принтом, солнечных очках и босоножках на платформе. Тут балерина проявила характер и отказалась идти на уступки, когда речь зашла об обуви. Дело в том, что артистка обожает каблуки, и даже с травмами и растяжениями появляется на публике исключительно на платформе.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram)

«Как хороша, Анастасия, Вы божественно красивы!», «Неужели Настя обратилась к стилистам?! Глазам своим не верим», «Вот то, чего мы так долго ждали, в макси вам очень хорошо», «Уберите из гардероба все вызывающие платья и нелепые блузки, такой фасон вам очень идет», «Достойно восхищения!», «Роскошная женщина, одета элегантно и со вкусом», — отметили поклонники.