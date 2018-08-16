Ещё
«Достойна восхищения!»: снимок элегантной Волочковой стал хитом в соцсети
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа самая сексуальная национальность для россиян
Названа самая сексуальная национальность для россиян

«Достойна восхищения!»: снимок элегантной Волочковой стал хитом в соцсети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ни для кого не секрет, что Анастасия Волочкова предпочитает мини-юбки, платья, едва доходящие до колена и бикини, оголяющие звездное тело балерины. Поклонники не раз критиковали артистку за излишнюю откровенность, указывая Анастасии на ее возраст и особенности фигуры.
По мнению фанатов, Волочкова обладает широкими плечами, длинными ногами и узкой талией. В мини-платьях балерина выглядит нелепо. Совершенно другое дело — Волочкова в макси-платье, которое идеально подходит для ее атлетически сложенной фигуры.
больше по теме
«Ножки на миллион!»: 42-летняя Волочкова в мини произвела фурорПоклонники по достоинству оценили роскошную фигуру примы-балерины.
На фото Анастасия Волочкова позирует в роскошном сарафане с цветочным принтом, солнечных очках и босоножках на платформе. Тут балерина проявила характер и отказалась идти на уступки, когда речь зашла об обуви. Дело в том, что артистка обожает каблуки, и даже с травмами и растяжениями появляется на публике исключительно на платформе.
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram)
«Как хороша, Анастасия, Вы божественно красивы!», «Неужели Настя обратилась к стилистам?! Глазам своим не верим», «Вот то, чего мы так долго ждали, в макси вам очень хорошо», «Уберите из гардероба все вызывающие платья и нелепые блузки, такой фасон вам очень идет», «Достойно восхищения!», «Роскошная женщина, одета элегантно и со вкусом», — отметили поклонники.
Teleprogramma.pro: последние новости
Климова, Ходченкова или Лобода? Угадай звезду по фигуре в бикини «Скучно и невзрачно»: Лариса Вербицкая не продумала образ для выхода в свет 52-летняя звезда «Карточного домика» вышла замуж за молодого возлюбленного
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая сексуальная национальность для россиян84
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
Китаянки после пластики не прошли паспортный контроль15
Летучая привела тело в порядок за две недели24
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение