Не прощаемся: 4 способа вписать джинсовую юбку в осенний гардероб

Джинсовые юбки порой незаслуженно предаются забвению, когда наступает холодное время года. Их сменяют трикотажные и кожаные модели, хотя причин отказываться от денима мы не видим. Если правильно утеплиться и подобрать гармоничную обувь, юбку из джинсы можно носить хоть круглый год. Предлагаем несколько сочетаний, которые подойдут для межсезонья.

Юбка + кейп + строгие туфли

Голубая и темно-синяя джинса сочетается с трикотажными материалами теплых оттенков: бежевым, коричневым, песочным. На раннюю осень к джинсовой юбке можно подобрать строгие коричневые туфли, а к ним — плотные или полупрозрачные носки: вспомните многочисленные показы Prada, где модели расхаживали в босоножках и гольфах. К этой паре подойдет простое пальто или же кейп — последний сделает образ более интересным за счет силуэта. Но советуем надеть под него водолазку или свитер с высоким горлом (все же греет он не так хорошо, как пальто).

Юбка + джинсовка + яркие ботильоны

Для осени 2018 года дизайнеры показали целые джинсовые тотал-луки, например Balmain и Y/Project. Собственно, сочетание джинсового низа (юбки или брюк) и верха (рубашки или куртки) давно стало классикой. Можно экспериментировать с цветами: например, в коллекциях Calvin Klein встречаются плотные черные рубашки, красные и желтые куртки, джинсы с разноцветными лампасами и прочее. Если предпочтете традиционный синий тотал-лук, то акцент можно сделать на яркой обуви. Ультрамодными остаются лакированные модели.

Юбка + шуба из цветного меха + сапоги до колена

Джинсовые юбки сочетаются и с различными шубами: например, из яркого меха или с анималистичным принтом. Правда, стоит соблюдать расстановку акцентов: желательно, чтобы юбка и меховое пальто совпадали по цвету, а обувь и колготки были более темных оттенков.

Юбка + парка + спортивные ботинки

С мини отлично смотрятся грубые ботинки, похожие на обувь альпиниста. Они заменят массивные кроссовки, в которых поздней осенью может быть уже холодно. В образ впишутся и плотные колготки, причем как однотонные, так и с рисунком — важно, чтобы по цвету они не сильно контрастировали с обувью. А вот выбор парки не требует строгих правил: длина, вне зависимости от юбки, может быть любой, а цвет — как классическим темно-синим или зеленым, так и пастельным или даже неоновым.