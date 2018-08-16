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Не прощаемся: 4 способа вписать джинсовую юбку в осенний гардероб
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Не прощаемся: 4 способа вписать джинсовую юбку в осенний гардероб 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джинсовые юбки порой незаслуженно предаются забвению, когда наступает холодное время года. Их сменяют трикотажные и кожаные модели, хотя причин отказываться от денима мы не видим. Если правильно утеплиться и подобрать гармоничную обувь, юбку из джинсы можно носить хоть круглый год. Предлагаем несколько сочетаний, которые подойдут для межсезонья.
Юбка + кейп + строгие туфли
Голубая и темно-синяя джинса сочетается с трикотажными материалами теплых оттенков: бежевым, коричневым, песочным. На раннюю осень к джинсовой юбке можно подобрать строгие коричневые туфли, а к ним — плотные или полупрозрачные носки: вспомните многочисленные показы Prada, где модели расхаживали в босоножках и гольфах. К этой паре подойдет простое пальто или же кейп — последний сделает образ более интересным за счет силуэта. Но советуем надеть под него водолазку или свитер с высоким горлом (все же греет он не так хорошо, как пальто).
Юбка + джинсовка + яркие ботильоны
Для осени 2018 года дизайнеры показали целые джинсовые тотал-луки, например Balmain и Y/Project. Собственно, сочетание джинсового низа (юбки или брюк) и верха (рубашки или куртки) давно стало классикой. Можно экспериментировать с цветами: например, в коллекциях Calvin Klein встречаются плотные черные рубашки, красные и желтые куртки, джинсы с разноцветными лампасами и прочее. Если предпочтете традиционный синий тотал-лук, то акцент можно сделать на яркой обуви. Ультрамодными остаются лакированные модели.
Юбка + шуба из цветного меха + сапоги до колена
Джинсовые юбки сочетаются и с различными шубами: например, из яркого меха или с анималистичным принтом. Правда, стоит соблюдать расстановку акцентов: желательно, чтобы юбка и меховое пальто совпадали по цвету, а обувь и колготки были более темных оттенков.
Юбка + парка + спортивные ботинки
С мини отлично смотрятся грубые ботинки, похожие на обувь альпиниста. Они заменят массивные кроссовки, в которых поздней осенью может быть уже холодно. В образ впишутся и плотные колготки, причем как однотонные, так и с рисунком — важно, чтобы по цвету они не сильно контрастировали с обувью. А вот выбор парки не требует строгих правил: длина, вне зависимости от юбки, может быть любой, а цвет — как классическим темно-синим или зеленым, так и пастельным или даже неоновым.
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