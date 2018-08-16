Lanvin представили новую рекламную кампанию

Французский модный Дом представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Ее лицом в новом сезоне стала голландская модель Брижит Кос. Автором минималистских снимков выступила известный фэшн-фотограф Кольер Шорр. Видео-версию снял режиссер Жан-Кристоф Муан.

На фотографиях, опубликованных в Сети, акцент сделан на строгие монохромные образы черных, горчичных, розовых, льдисто-голубых и изумрудных оттенков, а также на аксессуары в перекликающейся с вещами цветовой палитре. Среди них — неоновые сумки жесткой формы, высокие сапоги со шнуровкой и массивные кулоны.