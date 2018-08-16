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Lanvin представили новую рекламную кампанию
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Lanvin представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Французский модный Дом представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Ее лицом в новом сезоне стала голландская модель Брижит Кос. Автором минималистских снимков выступила известный фэшн-фотограф Кольер Шорр. Видео-версию снял режиссер Жан-Кристоф Муан.
На фотографиях, опубликованных в Сети, акцент сделан на строгие монохромные образы черных, горчичных, розовых, льдисто-голубых и изумрудных оттенков, а также на аксессуары в перекликающейся с вещами цветовой палитре. Среди них — неоновые сумки жесткой формы, высокие сапоги со шнуровкой и массивные кулоны.
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