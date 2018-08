Виктория Бекхэм показывает, как носить леопардовое пальто

Лето неминуемо грядет к своему завершению, но это вовсе не повод расстраиваться. По крайней мере, для истинных фэшиониста, перед которыми приближающаяся осень откроет все двери для создания актуальных, местами смелых и абсолютно точно сногсшибательных образов.

Одним из ключевых элементов осеннего гардероба станет пальто. Британский дизайнер и жена легендарного футболиста Виктория Бекхэм в своей коллекции FW 18 уделила особое значение пальто — их на показе Victoria Beckham было очень много. Одним из самых интересных и желанных для законодательниц моды стало пальто в ультра-стильной леопардовой расцветке.

Коллекция Victoria Beckham

Напомнить и подогреть интерес к пятнистому пальто из своей коллекции Виктория решила в собственном Instagram — она опубликовала фото, на котром демонстрирует, как органично можно выглядеть в данной модели.

On set with @dazed and @chloe_nardin both wearing my #VBAW18 collection — To see more backstage pics visit @dazed to see my takeover of their Instagram stories! x VB Публикация отVictoria Beckham (@victoriabeckham) 25 Июл 2018 в 4:40 PDT Каким бы опасным не казался анималистический принт — все же не просто так он стабильно входит в списки антитрендов, составляемых поклонникам лаконичной одежды, а также цитируется миллионами в контексте ну очень неудачных образов — носить его не просто можно, а нужно. Этой осенью точно. Виктория сочетает его с мини-юбкой или мини-платьем, максимально открывая ноги и подчеркивая их длину и стройность черными лодочками.

Для нашего климата такой вариант не всегда уместен, поэтому смело надевайте лепардовое пальто поверх монохромных вещей — например, черной водолазки и черных джинсов-скинни.