«Богиня!»: Ирина Шейк выглядит не хуже западных звезд

32-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк сумела не только завоевать симпатии заокеанской публики, но и покорить сердце голливудского актера Брэдли Купера (Bradley Cooper). От 43-летнего избранника Шейк родила дочку, которую пара назвала необычным именем — Лея.

Российская модель украсила обложку модного глянцевого издания Vogue Россия, восхитив поклонников стройностью и элегантным видом. Как уже писала Teleprogramma.pro, Ирина Шейк, Наталья Водянова Наташа Поли снялись в модной фотосессии. Три русские красавицы украсили обложку известного журнала.

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Ирина Шейк является известной супермоделью. Каждый ее выход в свет производит фурор. Также мало кто не знает Наталью Водянову, которая с 16 лет начала покорять мировые подиумы. А вот Наталья Полевщикова, которая взяла себе псевдоним Наташа Поли, подписала контракт с модельным агентством только в 18 лет. Уроженка Перми поразила всех своей внешностью и теперь тоже является одной из самых востребованных российских моделей.

Ирина Шейк украсила обложку модного глянца (Фото: Instagram)

На одном из снимков Ирина Шейк покорила фанатов выдержанным стилем. Обложка в черно-белых тонах, как нельзя лучше подчеркнула все достоинства фигуры новоиспеченной мамочки, которая уже успела выйти из декретного отпуска.

Наши красавицы знают толк в моде (Фото: Instagram)

Кроме того, в новой фотосессии Ирина и две Натальи примерили одинаковые цветастые мини-платья с глубоким декольте. Также образ они завершили с помощью небрежно собранных в пучок волос и стильных очков. Примечательно, что девушки в кадре идут по улице босиком, а туфли на шпильке, которые являются неотъемлемым атрибутом моделей несут в руках.

«Богиня», «Сразу видно, что наша!», «Роскошная женщина», «Какая красивая… вдохновляющая красота», «Девушка мечты!», «Красавица, шикарна», «Ирина, Вы такая красавица», — восхитились поклонники Ириной Шейк.