Почему бы и нет: 10 платьев с животным принтом для офиса и не только

Анималистичный принт оброс со временем множеством стереотипов: будто он вызывающий, вульгарный и просто неинтересный. Сегодня дизайнеры пытаются бороться с этими представлениями, постоянно возвращая леопардовый, тигриный и змеиный паттерны на подиумы. Однако до окончательной победы еще далеко — хотя бы потому, что животные принты приветствуются не в каждом офисном дресс-коде. Согласны, правила для рабочей формы бывают очень строгими, но там, где они допускают свободный выбор, есть место и экспериментам.

Например, сдержанно будет смотреться платье с животным принтом, выполненное в нетипичном цвете: нежно-розовом, желтом или голубом, как в случае Altuzarra. Леопардовым или змеиным паттерном может быть украшена лишь одна часть вещи — у моделей Balenciaga и Chloe это юбка. Кроме того, платья прямого фасона, а также длиной ниже колена смотрятся строже, нежели расклешенные или мини-варианты. Интересные детали не возбраняются: глубокие декольте и разрезы гармоничны в вечерних моделях, но различные сборки и бахрома вполне уместны и в офисном наряде.

Любое платье с животным принтом можно дополнить строгим приталенным или, наоборот, oversize-жакетом и лаконичным аксессуаром: темно-синими, черными и коричневыми ремешками и небольшими сумками. Чтобы платье смотрелось повседневно, достаточно подобрать к нему белые кеды или кроссовки (можно даже спортивные модели, ведь когда обувь ярко контрастирует по стилю и цветам с нарядом, это особенно интересно). Но туфли и сапоги на высоком каблуке, конечно, тоже не отменяются: черные, коричневые и бордовые варианты подойдут как нельзя лучше. Важно помнить, что вещь с животным принтом достаточно пестрая, поэтому должна оставаться центральной в образе.