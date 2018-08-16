Ещё
Почему бы и нет: 10 платьев с животным принтом для офиса и не только
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему бы и нет: 10 платьев с животным принтом для офиса и не только 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Анималистичный принт оброс со временем множеством стереотипов: будто он вызывающий, вульгарный и просто неинтересный. Сегодня дизайнеры пытаются бороться с этими представлениями, постоянно возвращая леопардовый, тигриный и змеиный паттерны на подиумы. Однако до окончательной победы еще далеко — хотя бы потому, что животные принты приветствуются не в каждом офисном дресс-коде. Согласны, правила для рабочей формы бывают очень строгими, но там, где они допускают свободный выбор, есть место и экспериментам.
Например, сдержанно будет смотреться платье с животным принтом, выполненное в нетипичном цвете: нежно-розовом, желтом или голубом, как в случае Altuzarra. Леопардовым или змеиным паттерном может быть украшена лишь одна часть вещи — у моделей Balenciaga и Chloe это юбка. Кроме того, платья прямого фасона, а также длиной ниже колена смотрятся строже, нежели расклешенные или мини-варианты. Интересные детали не возбраняются: глубокие декольте и разрезы гармоничны в вечерних моделях, но различные сборки и бахрома вполне уместны и в офисном наряде.
Любое платье с животным принтом можно дополнить строгим приталенным или, наоборот, oversize-жакетом и лаконичным аксессуаром: темно-синими, черными и коричневыми ремешками и небольшими сумками. Чтобы платье смотрелось повседневно, достаточно подобрать к нему белые кеды или кроссовки (можно даже спортивные модели, ведь когда обувь ярко контрастирует по стилю и цветам с нарядом, это особенно интересно). Но туфли и сапоги на высоком каблуке, конечно, тоже не отменяются: черные, коричневые и бордовые варианты подойдут как нельзя лучше. Важно помнить, что вещь с животным принтом достаточно пестрая, поэтому должна оставаться центральной в образе.
Harper’s Bazaar: последние новости
42-летняя Диана Крюгер показала подросший живот Коричневый — новый черный В Versace с ног до головы: новый концертный образ Бейонсе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки
Названа самая сексуальная национальность для россиян105
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
33-летняя Кожевникова покупает одежду для подростков5
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?91
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение