Что покупать в коллекции Celine — последней (и одной из лучших!) работ Фиби Файло

В Петербург продолжают поступать коллекции осенне-зимнего сезона, в том числе последняя работа Фиби Файло для Celine — итог десятилетнего сотрудничества дизайнера с французским брендом. В ней — «рыбацкие» сапоги-галоши, костюмы в стиле power-dressing, платья с кутюрными застежками и гигантские пледы-пальто, но мы уже стоим в очереди за свитерами леденцового оттенка, лодочками на треугольных каблуках и пуховиками, которые нужно повязывать на пояс.

Вещи, которые совсем скоро станут коллекционными (и будут стоить намного дороже, чем сейчас продаются), уже есть в ДЛТ с ценниками от 46 600 рублей (за туфли) до 284 500 рублей (за кожаное платье). Через месяц мы увидим новую моду от Эди Слимана, который занял место Фиби в феврале этого года и анонсировал кутюрную, мужскую и парфюмерную линейки.

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