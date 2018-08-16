Ещё
Что покупать в коллекции Celine — последней (и одной из лучших!) работ Фиби Файло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что покупать в коллекции Celine — последней (и одной из лучших!) работ Фиби Файло 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
В Петербург продолжают поступать коллекции осенне-зимнего сезона, в том числе последняя работа Фиби Файло для Celine — итог десятилетнего сотрудничества дизайнера с французским брендом. В ней — «рыбацкие» сапоги-галоши, костюмы в стиле power-dressing, платья с кутюрными застежками и гигантские пледы-пальто, но мы уже стоим в очереди за свитерами леденцового оттенка, лодочками на треугольных каблуках и пуховиками, которые нужно повязывать на пояс.
Вещи, которые совсем скоро станут коллекционными (и будут стоить намного дороже, чем сейчас продаются), уже есть в ДЛТ с ценниками от 46 600 рублей (за туфли) до 284 500 рублей (за кожаное платье). Через месяц мы увидим новую моду от Эди Слимана, который занял место Фиби в феврале этого года и анонсировал кутюрную, мужскую и парфюмерную линейки.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Собака.ru: последние новости
30 остромодных казаков — самой модной обуви нового сезона В Петербург приехала новая коллекция Dior — с вещами по мотивам протестов 1968 года Comme des Garçons выпустил футболки с работами Жан-Мишеля Баскии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки
Названа самая сексуальная национальность для россиян105
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
33-летняя Кожевникова покупает одежду для подростков5
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?91
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение