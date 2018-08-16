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Бикини не найдено: самые откровенные купальники Эмили Ратаковски
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Бикини не найдено: самые откровенные купальники Эмили Ратаковски 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Мы изучили Инстаграм голливудской красотки и убедились: Эмили умеет находить, кажется, самые микроскопические купальники в мире!
Судя по всему, главный критерий при выборе очередного купальника для Эмили — то, как выглядит его нижняя часть. И здесь модель проявляет завидное постоянство: Ратаковски выбирает исключительно микроплавки с высокой посадкой «на веревочках».
А вот в случае с верхом бикини девушка, напротив, выступает за разнообразие: в пляжном гардеробе Эмили можно найти не только откровенные лифы в стиле «два бермудских треугольника», но и топы-бандо.
Разнообразие Эмили приветствует и в принтах, и в цветовой гамме — в ее коллекции есть и монохромные бикини, и модели «под деним», и леопардовые купальники, и с кокетливым«горошком».
К слову, все пляжные выходы Эмили не обходятся и без еще одного важного элемента — бикини девушка всегда дополняет разнообразными золотыми украшениями, от больших серег до всевозможных цепочек и колец.
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