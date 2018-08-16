Бикини не найдено: самые откровенные купальники Эмили Ратаковски

Мы изучили Инстаграм голливудской красотки и убедились: Эмили умеет находить, кажется, самые микроскопические купальники в мире!

Судя по всему, главный критерий при выборе очередного купальника для Эмили — то, как выглядит его нижняя часть. И здесь модель проявляет завидное постоянство: Ратаковски выбирает исключительно микроплавки с высокой посадкой «на веревочках».

А вот в случае с верхом бикини девушка, напротив, выступает за разнообразие: в пляжном гардеробе Эмили можно найти не только откровенные лифы в стиле «два бермудских треугольника», но и топы-бандо.

Разнообразие Эмили приветствует и в принтах, и в цветовой гамме — в ее коллекции есть и монохромные бикини, и модели «под деним», и леопардовые купальники, и с кокетливым«горошком».

К слову, все пляжные выходы Эмили не обходятся и без еще одного важного элемента — бикини девушка всегда дополняет разнообразными золотыми украшениями, от больших серег до всевозможных цепочек и колец.