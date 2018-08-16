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Классика, молодежный стиль и дух поколения миллениалов в новом лукбуке Tommy Hilfiger
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Классика, молодежный стиль и дух поколения миллениалов в новом лукбуке Tommy Hilfiger 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Вдохновение для нового лукбука бренд Tommy Jeans черпал на улицах Нью-Йорка. Современные музыкальные направления, танцевальные течения и уличная мода — коллекция осень-зима — 2018 стала симбиозом молодежного стиля и мятежного духа поколения миллениалов.
Tommy Jeans очень уверенно шагает в ногу с новым поколением и разделяет все современные взгляды молодежи. Электронная музыка, хип-хоп, контемпорари, рэп — бренд вбирает в себя все, что сейчас на пике популярности, и создает одежду, которая подойдет представителю любого новомодного течения.
Над коллекцией работали не только дизайнеры бренда, на этот раз их команду пополнили молодые и амбициозные артисты, которые поделились своими стильными предпочтениями и индивидуальным взглядом на индустрию моды. Среди них талантливые музыканты и танцоры, диджеи и инфлюенсеры, такие как рэпер Aaron Unknown, танцовщица Ai Shimatsu и DJ Snoochie Shy. На ближайшем музыкальном фестивале Way Out West они появятся в новых стильных образах от Tommy Hilfiger.
Помимо главной осенней линии одежды, Tommy Jeans запускает еще две дополнительные капсулы — Expedition и Crest.
Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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