Классика, молодежный стиль и дух поколения миллениалов в новом лукбуке Tommy Hilfiger

Вдохновение для нового лукбука бренд Tommy Jeans черпал на улицах Нью-Йорка. Современные музыкальные направления, танцевальные течения и уличная мода — коллекция осень-зима — 2018 стала симбиозом молодежного стиля и мятежного духа поколения миллениалов.

Tommy Jeans очень уверенно шагает в ногу с новым поколением и разделяет все современные взгляды молодежи. Электронная музыка, хип-хоп, контемпорари, рэп — бренд вбирает в себя все, что сейчас на пике популярности, и создает одежду, которая подойдет представителю любого новомодного течения.

Над коллекцией работали не только дизайнеры бренда, на этот раз их команду пополнили молодые и амбициозные артисты, которые поделились своими стильными предпочтениями и индивидуальным взглядом на индустрию моды. Среди них талантливые музыканты и танцоры, диджеи и инфлюенсеры, такие как рэпер Aaron Unknown, танцовщица Ai Shimatsu и DJ Snoochie Shy. На ближайшем музыкальном фестивале Way Out West они появятся в новых стильных образах от Tommy Hilfiger.

Помимо главной осенней линии одежды, Tommy Jeans запускает еще две дополнительные капсулы — Expedition и Crest.

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб