8 пар широких джинсов, которые пришли на смену скинни 

Пока самая преданная поклонница скинни Брижит Макрон покупает сотую пару узких джинсов, звезды стритстайла давно перешли на прямые и широкие штанины. Последние пользуются особой популярностью. Нарочито объемные, пусть даже на пару размеров джинсов модницы носят с облегающими или открытыми топами, чтобы балансировать между женственностью и хулиганским стилем. Самый шик — дополнить образ нарядными босоножками со стразами или яркими мюли. Выбор джинсов, как известно, занятие трудоемкое. Мы упростили задачу и выбрали 7 пар с идеальной посадкой.