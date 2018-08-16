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8 пар широких джинсов, которые пришли на смену скинни
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8 пар широких джинсов, которые пришли на смену скинни 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока самая преданная поклонница скинни Брижит Макрон покупает сотую пару узких джинсов, звезды стритстайла давно перешли на прямые и широкие штанины. Последние пользуются особой популярностью. Нарочито объемные, пусть даже на пару размеров джинсов модницы носят с облегающими или открытыми топами, чтобы балансировать между женственностью и хулиганским стилем. Самый шик — дополнить образ нарядными босоножками со стразами или яркими мюли. Выбор джинсов, как известно, занятие трудоемкое. Мы упростили задачу и выбрали 7 пар с идеальной посадкой.
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