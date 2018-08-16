Солнцезащитные очки Versace Tribute

Прощаться с летом и солнцем совсем не хочется, поэтому мы продолжаем подбирать актуальные аксессуары, впрочем, уже в оглядкой на наступающий осенний сезон. Эти очки из новой коллекции Versace — настоящий must-have для самых ярких модниц, которые не хотят щуриться даже на сентябрьском солнце.

Эта оправа из капсульной коллекции Versace Tribute, которую Донателла Версаче создала в память о своем брате Джанни Версаче . В каждом изделии воплотились легендарные мотивы, которые он когда-то сделал символами бренда, — это принты из вихрей барокко, подводной фауны и портретов в стиле поп-арт, а также использование золотых винтажных элементов, пробуждающих красоту подлинной музы Versace.

Солнцезащитные очки из этой коллекции будут уместны и на пляже в бархатный сезон, и на городских улицах, в сочетании с тренчами и байкерскими куртками. Они придадут образу богемной изюминки.