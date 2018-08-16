Ещё
Солнцезащитные очки Versace Tribute
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солнцезащитные очки Versace Tribute 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Прощаться с летом и солнцем совсем не хочется, поэтому мы продолжаем подбирать актуальные аксессуары, впрочем, уже в оглядкой на наступающий осенний сезон. Эти очки из новой коллекции Versace — настоящий must-have для самых ярких модниц, которые не хотят щуриться даже на сентябрьском солнце.
Эта оправа из капсульной коллекции Versace Tribute, которую Донателла Версаче создала в память о своем брате Джанни Версаче. В каждом изделии воплотились легендарные мотивы, которые он когда-то сделал символами бренда, — это принты из вихрей барокко, подводной фауны и портретов в стиле поп-арт, а также использование золотых винтажных элементов, пробуждающих красоту подлинной музы Versace.
Солнцезащитные очки из этой коллекции будут уместны и на пляже в бархатный сезон, и на городских улицах, в сочетании с тренчами и байкерскими куртками. Они придадут образу богемной изюминки.
WMJ.ru: последние новости
Воздушное платье, лепестки роз и нежный взгляд: 18-летняя Стеша Маликова снялась в рекламе нового парфюма Dior Одна краше другой: ослепительные Поли, Водянова и Шейк украсили юбилейные обложки русского Vogue Классика, молодежный стиль и дух поколения миллениалов в новом лукбуке Tommy Hilfiger
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Названа самая сексуальная национальность для россиян105
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
33-летняя Кожевникова покупает одежду для подростков3
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?91
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение