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Шопинг с экспертом: как стильно одеться в секонд-хенде?
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Шопинг с экспертом: как стильно одеться в секонд-хенде? 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Приглашенный шопинг-эксперт:
Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
«Секонд-хенды подойдут тем, кто любит эксперименты, ищет эксклюзивные вещи и искренне увлекается модой» 1 В чем преимущества секонд-хенда? Секонд-хенды не зря пользуются такой популярностью. Те, кто уже успел оценить этот вид антикризисного шопинга, знает, что там можно найти качественные эксклюзивные вещи практически за бесценок. В большинстве секонд-хендов одежду продают на вес, а это значит, что легкий летний топ или шелковый платок обойдется вам в 50-100 рублей, а то и меньше.
Еще одно несомненное приемущество секонд-хендов — там есть шанс найти настоящие бренды по бросовым ценам. И если цены в бутиках не позволяют вам к ним подступиться, то в комиссионных магазинах такой проблемы точно не будет. Кстати, тот факт, что в секонд-хендах можно найти только старую поношенную одежду, — это миф. Там попадаются даже совсем новые вещи с бирками.
Секонд-хенд — настоящий кладезь винтажных вещей, которые сейчас в моде.
Обратите внимание на винтажные аксессуары, например, ремни. Яркие модели из 90-х годов станут удачным акцентом в повседневном образе.
Сейчас также в моде mom-джинс с высокой посадкой, джинсы-клеш и ковбойские сапоги.
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Шопинг с экспертом: выбираем лучший недорогой купальник со скидкойСезон скидок в самом разгаре, и сегодня мы пройдемся по распродажам в магазинах спортивной одежды. Совет эксперта: Бесспорно одежда из секонд-хенда подходит не всем. Любители одеваться только во все новое навряд ли смогут найти для себя что-то стоящее в таком магазине. Я как стилист могу посоветовать периодически заходить в секонд-хенд тем, кто любит сам процесс поиска и поклонникам винтажных и штучных вещей. 2 Что покупать в секонд-хенде? В секонд-хенд нужно идти не с настроем купить одну совершенно конкретную вещь, закрыв пробел в гардеробе, если, конечно, у секонд-хенда нет своего сайта или странички в социальных сетях с фотографиями ассортимента. Самое приятное в походах по комиссионным магазинам — это эффект неожиданности. Там можно найти что-то, что вас приятно удивит.
Тренч — предмет гардероба, который никогда не выйдет из моды, — прекрасное приобретение в комиссионном магазине.
Ищите в секонд-хенде качественные базовые вещи, которые вы будете носить не один год. Например, джинсовые куртки и однотонные футболки.
В некоторых секонд-хендах помимо одежды продают еще обувь и аксессуары.
Совет эксперта: Приходите в секонд-хенд в день привоза, так как все хорошие качественные вещи быстро раскупают. При покупке обращайте внимание на качество товара. Смотрите, нет ли на одежде пятен или дырок, на месте ли пуговицы и в рабочем ли состоянии молнии. Не нужно искать в секонд-хенде последние тренды или новинки, сделайте акцент на вещи базового гардероба: однотонные футболки, джинсы без потертостей, джинсовые куртки классического кроя, тренчи и так далее. Не советую брать в секонд-хендах трикотажные вещи — они быстро растягиваются. И шерстяные — эта ткань очень легко впитывает запахи и плохо стирается. 3 Как приспособить вещи из секонд-хенда к своему гардеробу? В моде эклектичность, а это значит, что вовсе необязательно с ног до головы одеваться в одном магазине. Не бойтесь комбинировать вещи люксовых брендов, масс-маркета и одежду из секонд-хенда. Особенно кстати будет разбавить «магазинный» образ каким-нибудь винтажным аксессуаром, например, сумочкой или ремнем.
Свободная блуза с карманами в стиле 90-х отлично подойдет к ультрамодным брюкам с завышенной талией.
В секонд-хендах можно найти такие ретро-аксессуары, как береты, и сочетать их с современными вещами. Получится образ в парижском духе.
Кстати, если в секонд-хенде не оказалось вашего размера, смело берите вещь на размер больше — это сейчас в тренде.
Совет эксперта: Сейчас наиболее актуальна не вычурная дорогая одежда, а смешение в одном образе разных сегментов, начиная от люкса, заканчивая секонд-хендом. Возьмите, например, брюки и блузку из комиссионного магазина, тренчиз масс-маркета, а очки и сумку от люксового бренда — получится стильный и модный образ.
Фото: instagram.com
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