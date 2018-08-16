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5 причин, почему рюкзак иногда все же круче сумки
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5 причин, почему рюкзак иногда все же круче сумки 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Одна из главных, наверное, причин — это здоровье. Это доказано, что сумки негативно влияют на осанку и состояние спины. У некоторых это даже заметно визуально: одно плечо выше другого. Такое может случиться особенно тогда, когда вы предпочитаете большие модели, в которые умещается вся ваша жизнь. На замену таким может подойди большой и вместительный рюкзак. В этом сезоне предлагаем делать выбор в пользу моделей с самыми трендовыми расцветками: клетка, леопард и или рюкзаки в спортивном стиле.
2.
С рюкзаками ярких цветов ходят все знаменитости. Вы точно видели такой рюкзак Chanel с прозрачной деталью у каждой второй селебрити. Уверены, что осенью модели фиолетового и красного цветов удачно дополнят любой образ, особенно, если вы сторонник серого и черного в одежде.
3.
Рюкзаки намного удобнее сумок, если вам, например, нужно освободить руки — поэтому мы советуем в путешествия брать именно рюкзак. Так ненавистная сумка не будет вечно спадать с плеча, а рюкзак вас вообще не побеспокоит.
4.
Миниатюрные рюкзаки сейчас в тренде. Они выглядят очень мило и отлично дополняют любой аутфит.
5.
Потому что именно с рюкзаком можно вернуться в детство, и вас никто не осудит. В новых коллекциях сразу несколько брендов показали вариации на тему рюкзаков с изображение зверушек, мишек или вообще в виде мягкой игрушки. Так, Dolce&Gabbana предлагают посадить на спину тигра, а Versus — медведя.
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