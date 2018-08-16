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Zoye Jewelry — новый российский ювелирный бренд, о котором надо знать
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Zoye Jewelry — новый российский ювелирный бренд, о котором надо знать 

Harper’s Bazaar 59 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Молодая марка Zoye представила первую и пока единственную коллекцию Miriada, что в переводе с греческого означает «бесчисленное количество». Мы чаще всего используем его в выражении «мириады звезд» — их Zoye и выполнили в серебре 925-й пробы, украсив позолотой. В коллекцию вошло всего 5 украшений: серьги-подвески и пусеты, кольцо-печатка и два вида ожерелий — сотуар и чокер с инкрустацией. Каждое хочется носить не снимая как амулет или подарить близкой подруге. Предлагаем вам полюбоваться лукбуком Miriada, а больше фото можно найти в очень красивом Instagram бренда.
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