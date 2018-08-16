Ты не поверишь! Так Ким одевалась 12 лет назад: видео 

Звезда реалити-шоу не всегда выглядела безупречно! В начале карьеры Кардашьян сложно было назвать иконой стиля.
Самыми любимыми нарядами Ким Кардашьян были мини-юбки, кружевные топы и максимально откровенные платья. Кстати, практически ни один ее выход в свет не обходился без сапог. На этом же видео Ким предстала в, наверное, самом неудачном образе за всю свою карьеру! Сложно представить звезду в чем-то подобном в наши дни.
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