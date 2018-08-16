Все строго: 14 приталенных жакетов на замену oversize 

Oversize-жакеты почти отвоевали пальму первенства у приталенных моделей, но все же полностью их не заменили. Это модная классика, которая, как известно, остается беспроигрышной почти в любых ситуациях. Даже если вы не приветствуете строгие наряды, приталенные жакеты с легкостью впишутся и в расслабленный гардероб: возьмите пример с первой леди Франции Брижит Макрон, которая носит подобные модели с джинсами, кожаными штанами и грубыми ботинками. Приталенные жакеты как ничто подходят к брюкам-шароварам (похожее сочетание показали Delpozo на шоу осень-зима 2018), расклешенным юбкам (примеры — в последних круизных коллекциях Gabriela Hearst и Fendi) и платьям-футлярам.