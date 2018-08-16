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Богемная осень: 10 вещей с бахромой
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Богемная осень: 10 вещей с бахромой 

Harper’s Bazaar 14 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Этой осенью бахрома возвращается на подиумы в коллекциях Balmain, Coach, Dior и Alexander McQueen. И если весной она украшала легкие платья, то теперь она перекочевала на теплые вещи, аксессуары, сумки и даже обувь. Длинная бахрома из кожи, замши, ткани и даже из пластиковых пайеток — чем смелее и необычнее, тем лучше.
Если не можете определиться с выбором, отдайте предпочтение черному тотал-луку в сочетании с кожей и бахромой — не прогадаете. Не бойтесь сочетать этот тренд с другими. Например, выгодной покупкой станет юбка-карандаш, рюкзак цвета металлик, однотонный total look — и все это с бахромой.
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